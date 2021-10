Em um ano que já não tem sido dos mais fáceis, Sebastian Vettel terá um desafio a mais no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 neste fim de semana. O tetracampeão confirmou a troca da unidade de potência, acarretando em uma saída no fundo do grid em Austin.

Vettel, que está em seu primeiro ano com a equipe, que passou a ser da Aston Martin em 2021, vive uma temporada de altos e baixos.

Após sofrer para se acostumar com o carro, chegou ao pódio duas vezes, com o segundo lugar no Azerbaijão e na Hungria, sendo posteriormente desclassificado deste último devido a irregularidades com o combustível em seu carro.

No momento, Vettel é apenas o 12º no Mundial, com 35 pontos, mas à frente de seu companheiro, Lance Stroll, que é o 13º com 26.

Após um ano sólido da Racing Point em 2020, as pequenas mudanças no regulamento parecem ter afetado duramente a equipe britânica, que caiu consideravelmente de rendimento. Enquanto no ano passado brigava pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores, hoje sofre para se aproximar de Alpine e AlphaTauri na disputa pela quinta posição.

Nas coletivas pré-GP dos Estados Unidos, Vettel confirmou a troca da unidade de potência para o fim de semana.

"Vamos para um final de semana difícil. Estamos trocando a unidade de potência e, por isso, temos que cumprir a punição".

"Acho que podemos ser fortes aqui. O quanto? Veremos".

F1 2021: Mercedes FAVORITA em Austin? Pista será um PROBLEMA? RICO PENTEADO responde | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #139 – Qual o campeonato da F1 mais emocionante do século?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: