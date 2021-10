A temporada de 2021 da Fórmula 1 tem mostrado algumas batalhas fascinantes entre a McLaren e a Ferrari na luta pelo terceiro lugar no campeonato de construtores.

Com seis corridas restantes, a equipe britânica se mantém à frente da Scuderia, que, por sua vez, conseguiu reduzir a vantagem da rival na disputa para 7,5 pontos com os resultados de Charles Leclerc e Carlos Sainz no GP da Turquia. A McLaren contabiliza 240 pontos contra 232.5 da Ferrari.

Questionado se acreditava que a equipe de Maranello estava ficando mais forte, o piloto britânico Lando Norris disse que a Scuderia "definitivamente mudou o seu ritmo".

"Sim, acho que algumas corridas ainda estivemos melhores, outras eles foram melhores. Eu acho, como eu disse, como uma tendência, eles estão no lado mais forte, especialmente agora com sua nova unidade de força. Definitivamente mudou o seu ritmo para um mais forte", disse o britânico da McLaren.

"E se olharmos para a Turquia, vimos, eles não estão apenas um ou dois décimos à frente, eles estavam um pedaço bastante grande à nossa frente."

"Então eles definitivamente têm um carro muito competitivo, eles têm uma unidade de força mais competitiva que vai tornar nossa vida mais difícil, mas o objetivo ainda é vencê-los, então colocamos tudo para ficar à frente deles no campeonato. Mas vai ser bom. E vamos lutar muito até o fim", concluiu.

