F1: Vettel detalha período de negociações com a Mercedes; saiba

Tetracampeão mundial da Fórmula 1, Sebastian Vettel começou sua trajetória na categoria máxima do automobilismo pela BMW-Sauber em substituição ao acidentado Robert Kubica, da Polônia, na temporada 2007, tornando-se piloto titular no ano seguinte pela Toro Rosso, com a qual venceu o GP da Itália. Em 2009, foi vice-campeão com a Red Bull e, nos quatro campeonatos seguintes, conquistou seus quatro títulos em sequência, deixando a 'RBR' em 2014 para ir à Ferrari em 2015.

Entretanto, o alemão não conseguiu obter sucesso na tentativa de conquistar um título pelo time de Maranello. Além disso, durante sua passagem pela Ferrari, chegou a negociar com a Mercedes para correr pelas Flechas de Prata.

As conversas, porém, não foram adiante por causa do comprometimento de Vettel com a Ferrari, segundo revelou o próprio germânico. Ademais, também de acordo com o piloto, o interesse da montadora alemã não foi dos mais intensos.

As revelações de Vettel foram dadas ao podcast oficial da F1, Beyond the Grid. Nele, Sebastian afirma que chegou a falar com Niki Lauda, austríaco tricampeão mundial que era presidente não-executivo da Mercedes, sobre a possibilidade de ser companheiro do britânico Lewis Hamilton.

“Tive a chance de conversar sobre isso com Niki Lauda no meu tempo na Ferrari. Obviamente, não era algo em que eles estivessem muito interessados. Afinal, Lewis era o número um na Mercedes e não tenho certeza se eles queriam ter nós dois juntos na equipe", disse Vettel.

“Eu também não queria sair, especialmente porque estava comprometido com a Ferrari. Não é fácil ser companheiro de equipe de Lewis, mas é verdade que eu adoraria estar no mesmo carro que ele, embora na época eu estivesse tentando ganhar o campeonato com a Ferrari e não quisesse mudar de equipe. No final, nada aconteceu", explicou o tetracampeão mundial da elite global do esporte a motor.

Vettel também falou sobre sua relação com Hamilton: uma amizade perceptível nos últimos anos, mas que teve seus momentos de tensão na pista quando a Ferrari fez menção a enfrentar a Mercedes. O GP do Azerbaijão de 2017 é um exemplo, quando ambos se tocaram na pista de Baku.

"Lewis e eu nos damos bem ultimamente. O ponto de inflexão em nosso relacionamento foi a corrida de Baku em 2017. Lá tivemos um incidente que agora podemos chamar de 'mal-entendido'. Achei que Lewis estava fazendo um brake test. Era um momento em que as coisas não estavam indo do jeito que eu queria... Fiquei frustrado e não conseguia controlar minhas emoções. Aquele incidente poderia ter nos distanciado, mas foi diferente, isso nos aproximou."

"Pouco depois eu admiti publicamente que agi de maneira antidesportiva, nós dois conversamos em particular e desde então estamos mais próximos do que nunca", concluiu o alemão, que se aposentou no fim de 2022 e será substituído pelo espanhol Fernando Alonso na Aston Martin.

