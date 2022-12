Carregar reprodutor de áudio

O trágico acidente de esqui sofrido pelo heptacampeão mundial da Fórmula 1 Michael Schumacher na França completa exatos nove anos nesta quinta-feira. Entretanto, a quantidade de informações sobre o estado de saúde do alemão segue escassa, com muitos se questionando sobre a condição atual do Kaiser. Em meio à 'seca' de notícias, surgem especulações às vezes infundadas sobre o piloto, para quem a família montou um verdadeiro 'esquema de blindagem'.

É desse combate aos boatos sobre Michael que o Motorsport.com fala nesta matéria especial, que também relembra a cronologia dos fatos e mostra como o clã Schumacher mantém o heptacampeão protegido de fake news e fofocas, que o perseguem mesmo após tantos anos do acidente.

O acidente

Em 29 de dezembro de 2013, enquanto passava o fim de ano esquiando com a família nos alpes franceses, Schumacher passou por um acidente que por pouco não tirou sua vida. O heptacampeão sofreu um forte golpe na cabeça após cair em uma pedra e quebrar o capacete que usava.

Michael Schumacher em seu último pódio na F1, no GP da Europa de 2012, no circuito de rua de Valência Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Em recuperação desde então, poucas são as informações sobre seu estado de saúde. A família e a assessora e porta-voz de Schumacher, Sabine Kehm, falam muito pouco sobre suas condições atuais, mesmo com o grande interesse sobre o tema.

Blindagem ética

Mas por que jamais nenhum jornalista ou veículo de imprensa conseguiu alguma informação mais conclusiva sobre o estado de Schumacher? O jornalista alemão Stefan Ziegler diz que há uma espécie de blindagem ética sobre tudo o que envolve o piloto. “De fato, existe uma espécie de ‘acordo de cavalheiros’ entre a imprensa, a família Schumacher e Sabine Kehm”, explicou. “Por exemplo, nós apenas falamos sobre Schumacher quando há notícias vindas da família.”

Stefan Ziegler como passageiro de Alex Zanardi Photo by: BMW AG

“Por outro lado, existem várias revistas e sites que relatam todo o tipo de coisa, que em sua maioria estão totalmente incorretos ou são de mau gosto. Mas a família Schumacher tem advogados muito bons que trabalham nestes casos, e, geralmente, a multa por quebrar as regras é bem cara. Assim, muitos meios de comunicação não fazem nada por temer punições. Mas alguns fazem isso para vender mais revistas ou obter visualizações.”

Sabine Kehm Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

“O problema é: Sabine e a família não compartilham muita informação. Basicamente, é só uma coisa ou outra ao longo do ano. Portanto, muitos 'jornalistas' fazem as suas próprias histórias, infelizmente.”

Por que nunca surgiu nenhuma imagem?

Segundo Ziegler, mesmo com uma demanda alta, publicar uma foto sem autorização da família poderá gerar sérias consequências à pessoa responsável. “Em um caso como esse, você pode imaginar alguém tentando qualquer coisa para tirar uma foto”, ponderou.

“Por outro lado, todo mundo sabe que a família e seus advogados irão fazer de tudo para processar qualquer um que publicar. Você pode vender a imagem para uma revista e fazer uma fortuna, mas vai estar acabado quando descobrirem que foi você. Vão te fazer pagar como se não houvesse amanhã. Além disso, se você é um jornalista e/ou uma revista, vai ter seu momento de fama, mas a queda chegará e você estará acabado."

O 'padre jornalista' e Mick Schumacher

“Dias após o acidente, um jornalista se disfarçou de padre para obter acesso a Michael no hospital, mas foi descoberto e processado. Desde então, você pode imaginar que algumas pessoas tenham tentado algo semelhante, mas, obviamente, ninguém conseguiu. O que é uma coisa boa, eu acho.”

Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver Photo by: Mercedes AMG

Para manter a privacidade, Ziegler lembra que Mick Schumacher iniciou sua carreira no kart com um nome diferente. “Eu acho que tanto família Schumacher quanto Sabine provaram no passado que vão fazer qualquer coisa para proteger a privacidade. Por exemplo, inscrevendo Mick como "Mick Betsch" no kart. As pessoas têm de respeitar isso ou terão as consequências", sacramentou o jornalista ao citar o episódio relativo ao filho de Michael, que será reserva da Mercedes na F1 2023.

Para Ziegler, até mesmo pessoas do convívio do alemão no passado não podem oferecer informações precisas. “Como sabemos o que é verdade ou não? Fácil: nós verificamos se há uma declaração oficial da família ou de Sabine. A maioria não tem. E, geralmente, mesmo aquelas pessoas questionadas sobre Schumacher (Flavio Briatore, Luca di Montezemolo, Felipe Massa e etc), dizem algo sem realmente saber com certeza. Então é melhor não relatar isso também.”

Busca por informações

Conforme dito pelo jornalista, alguns personagens capitais da carreira de Schumacher já se posicionaram, sempre de forma misteriosa, sobre a realidade atual do piloto. Alguns com comentários generalistas sobre seu estado de saúde, outros admitindo a busca por mais informações sobre o alemão. Um destes é Rubens Barrichello, companheiro de Schumi na Ferrari por seis temporadas, entre os anos de 2000 e 2005.

Rubens Barrichello, Michael Schumacher e Heinz-Harald Frentzen Photo by: Sutton Images

Em entrevista antiga ao Conversa com Bial, o piloto recém-coroado bicampeão da Stock Car relembrou um episódio curioso pelo qual passou quando fez uma cirurgia para a retirada de um tumor: "Eu tomei anestesia geral. O doutor Dino Altmann, chefe médico do GP do Brasil de F1, me disse: 'Você falou do Schumacher. Existe esse link nosso, algo inconsciente. Estou buscando meios de saber como ele está'. Mas não tenho notícias dele".

Jean Todt e Corinna Schumacher na Michael Schumacher Celebration Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Já Jean Todt, ex-chefe de equipe da Ferrari, é um dos autorizados a visitar o heptacampeão. "É uma coisa muito particular. Michael está muito bem amparado. Mora com sua família entre Genebra e Lausanne. Ele continua lutando. É a única coisa que posso dizer", limitou-se a falar o francês.

Ross Brawn Photo by: Ferrari Media Center

Outro habilitado a ir até o lar de Schumacher é Ross Brawn, que recentemente foi diretor esportivo da F1 e que trabalhou com o piloto nas passagens por Benetton, Ferrari e Mercedes. O dirigente britânico disse ao Motorsport.com: "Não quero comentar sobre sua condição além de dizer que estamos extremamente esperançosos de ver Michael como o conhecemos em algum momento no futuro".

