Gasly dispara contra imprensa por causa de Ocon antes da F1 2023

Carregar reprodutor de áudio

Contratado junto à AlphaTauri para substituir o espanhol Fernando Alonso ao lado de Esteban Ocon na Alpine, o francês Pierre Gasly detonou a imprensa por 'forçar' uma rusga pessoal entre ele e o compatriota na Fórmula 1.

Em 2023, os franceses representarão a equipe azul de seu país na F1, com Alonso se juntando ao canadense Lance Stroll na Aston Martin, substituindo o recém-aposentado Sebastian Vettel, da Alemanha.

Entretanto, enquanto a negociação entre Alpine e Gasly era noticiada, muitos falavam que um suposto desentendimento entre ele e Ocon poderia ser um obstáculo. “Eu sei que eles (jornalistas) gostam de vender essa história”, afirmou Gasly ao Channel 4.

“No final das contas, isso meio que me faz rir porque a mídia está realmente focando nessa história e tentando forçá-la", seguiu Gasly, que pela primeira vez representará uma escuderia fora da estrutura da Red Bull na F1.

“Não é novidade para ninguém que você tenha rivalidade dentro de um time, mas ambos precisam ser maduros e inteligentes o suficiente para levar a equipe adiante”, completou o piloto francês de 26 anos.

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os piores do ano na F1 2022

Your browser does not support the audio element.