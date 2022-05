F1: Vettel e Schumacher lamentam batida "estúpida" no GP de Miami

Carregar reprodutor de áudio

"Mestre e pupilo" tiveram problemas neste domingo, no GP de Miami de Fórmula 1. Em uma tentativa de ultrapassagem, Mick Schumacher acabou atingindo Sebastian Vettel na primeira curva, levando ao abandono do tetracampeão, que classificou o erro como "estúpido da parte de ambos".

Os dois alemães disputavam posição quando Vettel tentou manter a dianteira em cima de Schumacher. O piloto da Aston Martin achou que já tinha a vantagem na entrada da curva um e tentou fazer uma trajetória um pouco mais fechada, sem ver a Haas ao seu lado, levando à batida.

Após a corrida, ambos falaram com a Sky Sports Alemanha sobre o incidente. Vettel lamentou o abandono, acreditando que teria potencial para terminar na zona de pontos. Seu companheiro de equipe, Lance Stroll, terminou em décimo após a segunda punição a Fernando Alonso.

"Claro, foi estúpido da parte de ambos", disse Vettel. "É o que fica. Lamento que ambos tenhamos ficado fora dos pontos. Eu achei que tinha a curva, não esperava ele. Então quando eu vi ele já era tarde demais. Tenho que olhar de novo depois. Mas é amargo para nós dois".

"Foi uma corrida muito difícil de ultrapassar. Achei que seria mais fácil. Eu estava mais rápido no começo, mas perdi um pouco de momento, sempre me sentia um pouco atrasado. Claro, nos beneficiamos no safety car e acho que poderíamos ter terminado pelo menos em oitavo hoje".

Schumacher também lamentou sobre o incidente, afirmando que pretendia conversar com Vettel sobre isso.

"É sempre fácil falar sobre isso depois. Se você olhar desse modo, eu poderia simplesmente ter ficado atrás ou buscado mais duramente a ultrapassagem. No fim, foi uma pena, uma grande pena para nós dois. Certamente falarei com ele sobre isso".

"Vamos olhar para tudo que aconteceu e, como disse, vou conversar com Seb, ter a sua visão dos fatos. E aí é seguir para Barcelona".

F1 AO VIVO: Verstappen DERROTA Leclerc em Miami e vê LIDERANÇA do campeonato mais de perto | PÓDIO

A Ferrari garantiu em Miami o seu primeiro 1-2 na largada desde 2019, quando Leclerc e Vettel ocuparam os primeiros lugares do Grid. Mas Max Verstappen, que deixou uma provável Pole escapar nos últimos momentos do Quali desse sábado, venceu a corrida deste domingo.

