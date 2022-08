Carregar reprodutor de áudio

Com largada caótica, logo na primeira volta do GP da Bélgica, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, ex-companheiros de equipe na McLaren, tiveram um toque que acabou resultando no abandono do britânico, enquanto o espanhol conseguiu finalizar a corrida.

Em uma disputa acirrada desde a largada, pois ambos largaram na segunda fila, Hamilton fechou a porta para Alonso, que acertou o carro da Mercedes. O heptacampeão assumiu a responsabilidade pelo toque.

"Definitivamente foi minha culpa hoje. Eu simplesmente não deixei espaço suficiente e paguei o preço por isso. Não foi intencional. Simplesmente aconteceu." Disse Hamilton que reconheceu que Alonso estava em seu ponto cego.

Já Alonso chamou Hamilton de idiota e disse que ele só consegue correr quando larga na pole.

"Que idiota! Fechar a porta do lado de fora. Nós tivemos uma grande largada, mas esse cara só sabe como pilotar e largar saindo de primeiro"

Além disso, festejou quando passou pelo carro 44 da Mercedes e o viu parado na pista. Veja abaixo:

F1 AO VIVO: Verstappen brilha e vence de forma dominante na Bélgica; acompanhe o melhor debate pós-corrida da movimentada prova em Spa Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music