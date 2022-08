Carregar reprodutor de áudio

Mas mesmo largando na 13º posição, Verstappen fez uma corrida sensacional para vencer seu segundo GP consecutivo da Bélgica e sua nona vitória de 2022, ultrapassando Sainz pela liderança após 16 voltas quase inacreditáveis.

Depois não conseguir segurar Verstappen, Sainz perdeu segundo lugar para Perez. Ele terminou a corrida em terceiro lugar, mais de 26 segundos atrás de Verstappen e nove segundos atrás do mexicano.

"Red Bull, Max e Checo, eles estavam em uma liga própria hoje", admitiu Sainz. "E, infelizmente, não conseguimos fazer uma luta mais forte e tivemos que sobreviver. Mas teremos que entender o porquê nesta pista não fomos competitivos."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz, que além de Verstappen, foi o único líder a largar com pneus macios, rapidamente começou a lutar com a degradação do composto mais macio da Pirelli e espera que a Ferrari possa descobrir por que estava tão longe do ritmo.

"Fiz uma boa largada e uma boa largada após o safety car, mas o ritmo não estava lá", explicou.

"Tivemos superaquecimento com os pneus e estávamos escorregando muito. Por alguma razão, nosso carro não foi bem nesse fim de semana, mas no final terminamos no pódio.

"Minhas duas primeiras voltas foram fortes, mas logo entramos em alta degradação. E então percebi que os pneus estavam degradando mais do que deveriam."

O piloto da Ferrari acredita que a equipe terá mais sorte em Zandvoort no próximo fim de semana para o Grande Prêmio da Holanda, apesar de Verstappen ter vencido a corrida do ano passado no circuito recentemente renovado.

Mas ele admitiu que a Red Bull provavelmente terá a vantagem no fim de semana seguinte em Monza, uma das duas corridas caseiras da Scuderia nesta temporada.

Sainz acrescentou: "Zandvoort deve ser uma pista melhor para nós. Monza deve ser uma vantagem para a Red Bull, mas vamos tentar vencer em Zandvoort".

