O campeão da Fórmula 1 Jacques Villeneuve descreveu a batalha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no GP da Arábia Saudita como "kart de aluguel". O canadense também questionou se a F1 está se tornando 'hollywoodiana' demais.

O canadense, envolvido em uma luta complicada pelo mundial de 1997 com Michael Schumacher, contestou muitos dos eventos da polêmica corrida noturna de Jeddah.

"Não era F1, era kart de aluguel", disse ele ao Motorsport.com. "Tudo estava errado. Então, não tenho certeza do que dizer. É difícil ficar neutro, comentar o que aconteceu todas as vezes e ser percebido desse jeito. Você sempre será visto como tendo um lado, e é aí que se torna um pouco demais."

"Queremos esporte e boa F1? Ou queremos apenas um show de Hollywood? Se você quer um show de Hollywood, hoje foi incrível, mas é disso que se trata a F1? Não sei. Quer dizer, acho que hoje Frank [Williams] teria se revirado em seu túmulo vendo esta corrida."

"Quando você vê os chefes de equipe, todo mundo está gritando e colocando pressão até mesmo nos fiscais e assim por diante, isso se tornou realmente ridículo."

"Foi ótimo para os fãs, isso provavelmente aumentará a audiência, mas estamos começando a nos afastar do esporte, só isso. Então, no final das contas, depende se você é purista ou não."

Villeneuve também questionou as táticas de Hamilton e Verstappen: "Max saiu e ganhou uma vantagem. Por outro lado, suas rodas dianteiras estavam à frente das rodas traseiras de Lewis. E nas regras diz que se isso acontecer, tem que ceder o direito de passagem, o que Lewis não fez."

"Então, qual regra deve seguir nesse ponto? Max teria cortado a curva se Hamilton tivesse deixado espaço suficiente ou não? Isso nunca saberemos. No final das contas, ele cortou, provavelmente não iria conseguir de qualquer maneira, mas você segue a regra ao pé da letra ou a intenção? É quando se torna muito difícil permanecer neutro."

"Todos eles usam esses pequenos truques normalmente. Quando Lewis os faz, é de uma maneira que sempre há a dúvida se foi de propósito ou não. Foi a mesma coisa contra [Nico] Rosberg. Quando o alemão fazia isso, era pego e parecia sujo. Já quando Hamilton fazia, era limpo. E ele é um mestre e é incrível nisso, é claro."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, do battle at the restart Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Sobre a colisão que aconteceu quando Verstappen diminuiu a velocidade para deixar seu rival passar, Villeneuve acrescentou: "Alguém diminui a velocidade na sua frente, você ultrapassa. O problema são aquelas zonas de DRS estúpidas. E Lewis não queria cruzá-la antes de Max. Então, os dois se fingiram de idiotas ali."

O canadense também criticou a discussão no rádio entre o diretor de corrida Michael Masi e as equipes da Mercedes e Red Bull sobre as posições do grid para o reinício: "Um acordo sendo feito? Nunca ouvi falar disso. Não está nas regras."

Villeneuve, que foi atingido por Schumacher na final de Jerez em 1997, mas continuou no caminho certo para conquistar o título, espera um fim de semana mais calmo no GP de Abu Dhabi.

"É uma pista da Red Bull, mas com o motor que Lewis tem, todas as pistas agora são dele. Só espero que tenhamos uma prova limpa. E que vença o melhor, e não algo como hoje, nem Hollywood, pelo menos não na última etapa. Já temos nossos sucessos deste ano."

