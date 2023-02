F1 volta atrás e abandona plano de reduzir peso do carro de 2023

Carregar reprodutor de áudio

O plano de reduzir o peso mínimo dos carros de Fórmula 1 em 2kg em 2023 foi descartado, apesar de algumas equipes lutarem para manter o limite inferior de 798kgs.

Os regulamentos técnicos da F1 de 2023 foram publicados há algum tempo, com a redução de 798kgs para 796kgs destacada como parte de um esforço geral para a categoria eventualmente ter carros mais leves. No entanto, nesse meio tempo, o peso do carro de 2022 foi aumentado de 795kgs para 798kgs no início do ano passado, em grande parte em resposta ao desvio visto nos testes, essencialmente para levar em consideração itens como reforço do piso e escoras.

Em uma reunião do comitê consultivo técnico da FIA, foi posteriormente acordado manter o valor de 798kgs para 2022 nesta temporada, em vez de cair para 796kgs como originalmente planejado. Essa mudança deveria ter sido um processo simples, mas devido a uma supervisão administrativa, ela foi omitida de uma atualização do regulamento técnico que foi formalmente aprovada pela Comissão da F1 e que a teria gravado em pedra.

O próximo passo da FIA foi usar o processo de governança, que exige que oito equipes concordem com uma mudança, a fim de permanecer em 798kgs, em vez de cair para 796kgs, conforme publicado originalmente. Entende-se que, embora a mudança inicialmente tivesse apoio suficiente, algumas equipes posteriormente mudaram de ideia e se recusaram a permitir que uma modificação de volta para o valor mais alto fosse aprovada.

Isso foi presumivelmente porque eles acreditavam que poderiam chegar mais perto do que os rivais do limite inferior originalmente planejado com seus carros de 2023, portanto, poderiam potencialmente ganhar uma vantagem competitiva.

Nicholas Latifi, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Alex Albon, Williams FW44, chase the pack at the start Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

No entanto, a FIA tinha mais uma carta a jogar, já que o regulamento permite a alteração do limite de peso mínimo se um jogo de pneus for mais pesado do que na temporada anterior devido a uma construção modificada.

O Artigo 4.3 estabelece que o peso mínimo “será ajustado para cima ou para baixo de acordo com as diferenças (arredondadas ao 1kg mais próximo)” para quaisquer diferenças entre o peso “dos pneus de seco utilizados no campeonato a decorrer no ano civil referido no título e no campeonato do ano anterior.” Tal mudança não é votada pelas equipes e a FIA pôde usar esse artigo para garantir que o limite de peso de 2023 realmente permanecesse em 798kgs, afinal.

No entanto, será mais difícil do que no ano passado para as equipes chegarem perto desse limite, porque, além do aumento no peso dos pneus, cada carro tem que carregar novas caixas eletrônicas exigidas pela FIA e que, segundo se entende, acrescentam cerca de 0,4 kg em relação a 2022.

O último valor, embora significativo para as equipes, não era grande o suficiente para criar um novo aumento automático no peso total. Em outras palavras, qualquer equipe que estava nos 798kgs no ano passado agora tem que compensar os pneus mais pesados e os itens eletrônicos para se manter lá.

“É exatamente o mesmo peso, mas fisicamente as partes ficam mais pesadas”, disse um diretor técnico ao Motorsport.com. “Os pneus ficam mais pesados, há algumas caixas novas.

“Portanto, é o mesmo peso do ano passado, mas na realidade o peso que não controlamos está aumentando. Portanto, as equipes terão que encontrar o equivalente a um quilo e meio ou mais para permanecer no limite de peso, se já o estivessem”.

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music