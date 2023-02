Carregar reprodutor de áudio

Em consequência da ida de Fred Vasseur à Ferrari, a Alfa Romeo organizou uma reestruturação e irá disputar a temporada 2023 da Fórmula 1 sem um chefe de equipe - no sentindo literal.

No mesmo dia que a escuderia italiana anunciou a contratação de Vasseur, a Alfa 'rebateu' revelando sua nova peça: Andreas Seidl, chefe de equipe da McLaren na época. No entanto, no anúncio, ficou claro que o Seidl chegava para assumir o cargo de CEO e que a equipe começaria a buscar um 'team principal' para substituir Fred no dia a dia, enquanto Andreas focava na transição da chegada da Audi.

Um mês e meio depois, no fim de janeiro, a Alfa Romeo elegeu para substituir Vasseur Alessandro Alunni Bravi, diretor geral do Grupo Sauber. Porém, Bravi não foi apresentado como chefe de equipe e sim como "líder de equipe", um cargo desconhecido até agora e que causou estranheza e deixou dúvidas do que realmente significava.

Durante a apresentação do novo carro, Bravi fez sua análise: "Junto com Andreas, decidimos mudar a estrutura de gestão para nos adaptarmos melhor aos desafios que as equipes enfrentam hoje em dia", disse o italiano. "Não existe uma única estrutura correta e decidimos que seria certo dividir as funções entre diferentes pessoas."

Alessandro, ex-agente de pilotos como Pastor Maldonado e Robert Kubica, explicou que a gestão da Alfa Romeo acontecerá entre três cargos: "Minha posição como porta voz significa que estarei trabalhando com Xevi Pujlar, nosso engenheiro chefe nas corridas e o diretor esportivo Beat Zehnder. Cada um de nós terá suas próprias funções, enquanto trabalhamos juntos. O líder de equipe é um cargo único e o que fizemos foi dividir suas funções entre Beat, que tem muita experiência na equipe, Xevi na parte técnica e eu."

"Acredito que essa estrutura nos permitirá fazer frente de uma maneira melhor aos desafios que enfrentamos." E então, concretamente, o que fará Alunni Bravi: "Serei representante da equipe no diálogo com a FIA, com a Fórmula 1, com patrocinadores e com a mídia."

Por fim, o novo representante defendeu o modelo de gestão da escuderia: "Não tenho nenhuma dúvida que todas as equipes se esforçam para melhorar sua estrutura, seu modelo, para serem mais efetivos. A eficiência é a palavra chave na F1 moderna."

A Alfa Romeo chega a 2023 depois de conquistar o sexto lugar no mundial de construtores no ano passado empatada em pontos com a Aston Martin e terá, pelo segundo ano seguido, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu como pilotos.

