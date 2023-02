Carregar reprodutor de áudio

A questão ao fundo não é a lã de cabra, mas está se tornando substancial. Talvez estratégico. A questão dos motores da Fórmula 1 para 2026 está longe de estar encerrada, apesar de a Ferrari ter dado sinal verde para a assinatura do regulamento ao qual Mercedes, Alpine, Honda, Audi e Red Bull Powertrains já aderiram.

A Red Bull Powertrains Limited, tal como a Audi, obteve da FIA o estatuto de novo fabricante que constrói a sua própria unidade de potência e poderá usufruir de uma grande vantagem no desenvolvimento desta nova unidade em termos de orçamento e testes dinâmicos. A Ferrari tentou fazer uma forte oposição contra o privilégio concedido a Milton Keynes, mas teve que ceder nesse ponto, deixando em aberto outros "detalhes" para discussão que não são nada insignificantes.

A edição da Gazzetta dello Sport publicou uma interessante matéria em que se explica que a RBPT não será considerada uma nova fabricante, atribuindo à Ferrari o mérito de ter conseguido mudar as cartas na mesa.

A sensação é que a verdade pode estar em algum lugar no meio: a Red Bull Powertrains Limited será considerada uma nova fabricante de motores, mas os privilégios não serão os mesmos concedidos à Audi. Em suma, estamos discutindo quanto entre 0 e 100% a estrutura de Milton Keynes deve ser considerada... nova. A FIA estaria inclinada a reconhecer 90% do novo status de fabricante, já que a RBPT atualmente monta baterias para UP Honda e, portanto, não pode ser equiparada à Audi.

Além disso, nos termos do artigo 5º do apêndice 5 do Regulamento Técnico UP 2026, lê-se a opção "...parcial New PU Manufacturer'". O status, portanto, não está em questão: os limites terão que ser delimitados, pois estão surgindo aspectos que, talvez, tenham sido subestimados.

De fato, no verão de 2022, o Conselho Mundial da FIA aprovou a introdução do limite de custo para os motores. O novo regulamento financeiro que já está em vigor permite um limite de gastos de 95 milhões de dólares por ano até 2025, enquanto a partir de 2026, ano da estreia das novas UPs, o limite será elevado para 130 milhões de dólares.

As grandes montadoras, que possuem mão de obra completa e testada, estamos falando por exemplo do pessoal da Brixworth para a Mercedes e Maranello para a Ferrari, estão descobrindo que a massa salarial consome muito do orçamento, enquanto RBPT e Audi possuem estruturas que precisam ser dimensionado e ainda estão procurando pessoal para completar os organogramas.

La power unit RBPTHonda della Reb Bull RB18

Para a gestão quotidiana das atuais unidades de potência e para a conceção, construção e desenvolvimento de raiz de um motor 2026, há menos recursos do que para gerir a área dos chassis: este ano as equipes terão 153 milhões de dólares para as máquinas e 58 milhões a menos para motores.

Mas o estudo não é só do novo endotérmico, muito simplificado, mas se estende ao elétrico que deverá fornecer 50% da energia e ao e-combustível que será obrigatório em 2026. Cada linha de desenvolvimento precisará de sua bancadas de testes próprias para trabalhos que deverão marchar em paralelo.

Em suma, corre-se o risco de na área das unidades de potência o trabalho de pesquisa e experimentação parar muito antes do final da época devido à quota monetária ou às horas permitidas para utilização dos bancos de ensaio. Ser um novo Construtor, especialmente no início, será uma grande vantagem.

Há questões claras na mesa, como o corte drástico de pessoal para aumentar a parcela do orçamento disponível para pesquisa, ou o aumento das horas de testes de bancada, ou a revisão do limite de gastos. E não vai ser fácil encontrar uma equipa que satisfaça a todos.

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: