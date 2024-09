F1: Vasseur expõe motivo para Ferrari não contratar Newey

Fred Vasseur fez importantes colocações sobre a chegada de Jérôme d'Ambrosio e Loic Serra à Ferrari. Mas, além disso, o chefe da equipe ainda comentou as negociações com o 'mago' da Fórmula 1, Adrian Newey, que deixará a Red Bull ao fim da atual temporada.

Chamando a atenção para a experiência de Serra e o conhecimento de d'Ambrosio, Vasseur deu pistas sobre os planos futuros da Ferrari. Sobre os feitos e conquistas de Loic, Fred comentou:

"A maior força de Loic é o fato de ele ser um nome experiente que trabalhou no mais alto nível por muitos anos. Ele também é um verdadeiro homem de corridas".

"O conhecimento de Jérôme foi muito importante para mim. Ele já viu de tudo no mundo das corridas; foi piloto, chefe de equipe, CEO de equipe. Ele conhece muito bem todas as áreas da profissão".

Na sequência, Vasseur comentou sobre os rumores de que estava mantendo conversas e discussões com Adrian Newey para se juntar à Ferrari. O chefe de Maranello confirmou que houve muitas negociações, mas eles nunca conseguiram chegar a um acordo que agradasse ambos os lados.

"Sim, houve algumas discussões. Mas ele tinha uma ideia diferente da minha. Talvez um dia possamos encontrar um ponto em comum".

Importante ressaltar que Newey está sendo amplamente cotado na Aston Martin e, inclusive, já teria assinado contrato com a equipe de Silvertone. Ele comecaria a trabalhar com Fernando Alonso e Lance Stroll a partir de março de 2025.

