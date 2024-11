O GP de São Paulo foi um grande desafio para muitos pilotos, mas o resultado acabou pesando muito para a Williams - Franco Colapinto bateu durante a corrida e Alexander Albon teve um acidente forte ainda na classificação e não conseguiu nem começar a etapa da Fórmula 1. Para 'virar a mesa', o time precisou montar uma verdadeira força-tarefa para o GP de Las Vegas.

Com ambos os carros bastante danificados, a Williams se mobilizou e precisou correr contra o relógio para conseguir fazer com que os dois desafiantes voltassem à pista. Importante lembrar que houve rumores de que o time poderia focar em apenas um carro para Vegas.

Em São Paulo, Albon teve problemas na classificação chuvosa e os mecânicos não conseguiram reconstruir seu carro para a corrida, obrigando o tailandês a acompanhar a etapa da garagem. Colapinto, por sua vez, teve o carro reparado (após também bater mais cedo), mas foi o responsável por causa a bandeira vermelha no Brasil.

Mesmo que três semanas separassem o GP de São Paulo da corrida em Las Vegas, o tempo de trabalho é realmente muito curto para a Williams, que já está enfrentando falta de peças para reparos, visto que os pilotos tiveram acidentes nas últimas três etapas.

Para compilar todo esse momento, a equipe compartilhou um vídeo no YouTube, mostrando os bastidores dessa força-tarefa. Os mecânicos trabalham quase sem parar durante cinco dias, reavaliando a situação, desembalando peças e reutilizando o que era possível.

Novas partes também foram utilizadas nos carros, à medida que a fábrica conseguia entregá-las ao time e, apesar da correria, a Williams celebrou que conseguiu deixar os carros prontos a tempo do GP de Las Vegas.

