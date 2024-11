F1: Ferrari pode ter novas peças para GP de Las Vegas

Faltam apenas três corridas para o fim da temporada da Fórmula 1 e a Ferrari tem uma boa posição contra a McLaren pelo título de construtores, estando a apenas 36 pontos do time de Woking. Com poucas chances restantes, os italianos estão focados em maximizar todas as oportunidades para tentar tomar a ponta da tabela.

Pensando nesse cenário e tentando lidar com os problemas de aquecimento de pneus que eles vem enfrentando, o time pode oferecer uma nova prancha para os carros de Charles Leclerc e Carlos Sainz, buscando reduzir os saltos do carro nas retas, de acordo com a AutoRacer.

Além disso, eles poderão avaliar a correlação dos dados entre o túnel de vento e a pista, o que ajudará na seleção da peça para 2025, quando Lewis Hamilton passará a ser companheiro de equipe de Leclerc.

Outra peça que pode ser modificada é a asa dianteira. Se ela funcionar da maneira esperada durante os treinos livres da sexta-feira, a equipe continuará a usá-la nas sessões restantes do fim de semana, mas se o resultado for insatisfatório, uma troca deve acontecer.

É esperado que os italianos optem pela mesma asa traseira que foi utilizada nas corridas em Spa-Francocharmps e Monza, onde Leclerc teve um resultado mais do que satisfatório ao vencer a corrida na casa de sua equipe.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, à frente de Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

