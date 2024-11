Toto Wolff causou um alvoroço nas redes após afirmar que Lewis Hamilton, que deixará a Mercedes após 12 anos, teria um "prazo de validade", assim como todos os outros pilotos da Fórmula 1. Agora, o chefe da equipe defendeu que sua fala foi "tirada de contexto".

No início de novembro, o livro Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane, escrito por Matt Whyman, foi publicado e uma passagem interessante chamou a atenção, por conta de declarações feitas por Wolff sobre a transferência de Hamilton para a Ferrari em 2025.

Na fala em questão, o austríaco comenta as vantagens da saída voluntária do heptacampeão e destaca que a Mercedes já estava pensando no momento em que teriam que colocar um fim na parceria. Importante ressaltar que Hamilton está com 39 anos e terá 40 quando assumir o volante da Ferrari. Em comparação, Fernando Alonso tem 44 anos, na Aston Martin.

"Eu gosto da situação [de Hamilton ir para a Ferrari]", disse Wolff. "Ela nos ajuda porque evita o momento em que temos de dizer ao piloto mais emblemático do esporte que queremos parar. Há uma razão para termos assinado um contrato de apenas um ano ou mais. Estamos em um esporte em que a acuidade cognitiva é extremamente importante, e acho que todos têm uma data de validade".

A referência a uma data de validade e a uma decisão pessoal que evita que a Mercedes seja a parte que decide retirar Hamilton foi, às vezes, interpretada como uma forma de enfatizar que o sete vezes campeão mundial não está mais no topo de seu jogo. Essa situação se mostra após uma temporada que foi complicada no geral para ele, com exceção de suas duas vitórias em Silverstone e Spa.

Na última terça-feira, Wolff participou do programa Today da BBC Rádio 4 e fez questão de esclarecer qual era o seu intuito verdadeiro ao dizer que Hamilton tem uma "data de validade".

"Isso foi tirado um pouco do contexto. Eu estava me referindo ao fato de que todos nós envelhecemos, seja ao volante de um carro, no campo ou como gerente ou diretor de uma empresa".

"E é isso que estou tentando fazer comigo mesmo, entender se estou passando de "ótimo" para "bom". Porque 'bom' não é bom o suficiente para a F1".

"Ao contrário da minha autoavaliação, acho que vemos com Lewis que ele é absolutamente capaz de fazer isso quando o carro está bom. E não conseguimos dar a ele esse carro para dar o seu melhor, e essa é uma frustração que também compartilhamos na equipe e com ele mesmo".

"Mas ele está muito afiado. Ele é diferente de quando tinha 20 anos, isso é óbvio. Mas sua experiência e inteligência de corrida são extraordinárias".

Importante lembrar que, depois de frustradas tentativas de contratar Max Verstappen, a Mercedes optou pela juventude e irá correr com a dupla composta por George Russell e Kimi Andrea Antonelli, de apenas 18 anos.

