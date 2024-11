F1: Sainz e Albon irão travar confronto mais intrigante de 2025?

Ao colocar Carlos Sainz ao lado de Alexander Albon para a temporada de 2025 da Fórmula 1, a Williams envia uma mensagem clara à todas as equipes que recusaram o piloto espanhol, que admitiu ter ficado com o "ego ferido".

Embora haja, naturalmente, muito interesse na tão esperada mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari para fazer parceria com Charles Leclerc, o piloto que o heptacampeão substitui tem uma história igualmente atraente, mesmo que a mudança de Sainz para a Williams provavelmente não leve ao sucesso em curto prazo.

De um carro vencedor de corridas e potencialmente vencedor do campeonato de construtores, Sainz será colocado em um assento que não lutará por pódios no curto prazo, com o chefe da equipe, James Vowles, tendo seu foco firmemente voltado para 2026 e além.

Era esperado por algumas pessoas que Sainz continuasse ao lado de Leclerc, no entanto, o espanhol pode não ter sido páreo para o monegasco extremamente rápido no ritmo de uma volta, mas seu ritmo de corrida, de trabalho e inteligência o mantiveram no jogo durante os quatro anos em que estiveram juntos. E ele provou que, quando acerta, é difícil de ser batido por qualquer um, como demonstrado durante uma emocionante quarta vitória da Ferrari no México.

Sua vitória dominante no México trouxe ainda mais à tona um sentimento agridoce em relação à perspectiva de ter que desocupar um lugar na liderança, já que a Mercedes e a Red Bull também deixaram passar a possibilidade de trazer o piloto de 30 anos para a equipe em 2025.

Mas a perda deles será o ganho da Williams, com Sainz explicando que seu ego "ferido" o fez redobrar a atenção para provar um ponto com a equipe de Grobe.

"Definitivamente, estou em paz com isso", disse Sainz à Sky Sports F1. "Na época, foi doloroso. Todos nós temos egos. Eu tenho um ego de piloto e, na época, não conseguia entender".

"Pessoalmente, ainda não entendo algumas das escolhas que as pessoas fizeram. Ao mesmo tempo, isso cria um desafio ainda maior para mim e me deixa ainda mais animado para a Williams".

Carlos Sainz, Ferrari Foto de: Ferrari

"A Williams é a única que investiu em mim, que me apoiou desde o início, que me procurou há um ano inteiro, e isso me deixou muito animado. Eu disse a mim mesmo: 'Quero dar a esses caras o que eles me deram. Quero retribuir a eles a confiança que depositaram em mim'. Mal posso esperar para ir para lá e, junto com eles, construir algo bom".

Essa paixão do espanhol é uma notícia animadora para a equipe de Grove, que terá Sainz e Albon ocupando carros que deveriam ser mais competitivos dado o ritmo de ambos os pilotos. A visão convincente de Vowles sobre como será a Williams no futuro, apoiada pelo proprietário Dorilton, tem um papel importante nisso.

Mas a mudança de Sainz não é apenas motivadora para ele mesmo, ela também colocará uma certa pressão sobre Albon. Na Williams, o piloto tailandês reconstruiu sua carreira na F1, que quase chegou a um fim prematuro na Red Bull, arrastando sozinho seus carros para vários finais de pontos atraentes nos últimos três anos.

Seu desempenho fez com que Vowles afirmasse que Albon é do calibre do campeonato mundial. Mas, embora ele tenha sido um dos pilotos mais badalados da F1 nos últimos anos, as principais equipes não parecem concordar totalmente com essa avaliação e também decidiram não dar ao piloto de 28 anos um retorno a um assento na linha de frente.

O que tem contado contra Albon são seus companheiros de equipe relativamente fracos até agora, com Nicholas Latifi e Logan Sargeant oferecendo pouco em termos de referência consistente.

Isso agora mudará com a chegada de Sainz, e quem sair vitorioso da batalha entre as equipes provavelmente dará um impulso à sua imagem no paddock, caso haja outra oportunidade a ser aproveitada no futuro. Albon já foi desafiado na Williams pela primeira vez pelo estreante Franco Colapinto no meio da temporada, que não precisou de muito tempo para entrar no ritmo do FW46. Mas o experiente Sainz vai aumentar o nível de exigência, o que Albon diz aceitar.

"Acho que as pessoas podem interpretar isso de duas maneiras", disse Albon no podcast mais recente da Pirelli. "Elas podem se sentir ameaçadas ou podem ver o desafio. Eu definitivamente gosto desse desafio".

"As pessoas provavelmente devem pensar: 'Ok, bem, finalmente, é alguém de alto nível que o Alex pode enfrentar'. Para mim, é como se fosse: 'Perfeito, vamos lá! Eu adoro isso. Mostrar às pessoas do que sou capaz. Então, é bom para mim. Todo mundo tem um estoque em todo o mundo e eu preciso de uma pessoa para enfrentar e mostrar às pessoas do que sou capaz".

Alex Albon, Williams Racing Foto de: Williams

Mas, embora as coisas possam ficar mais complicadas na Williams no próximo ano, Sainz - assim como Albon - tem um histórico de se dar bem com os companheiros de equipe. O espanhol e Leclerc saíram de sua parceria de quatro anos com uma relação de trabalho saudável, e Sainz também se deu muito bem com Lando Norris na McLaren. Houve uma certa tensão em sua parceria com Max Verstappen na Toro Rosso, mas isso se deveu mais a um nível paternal.

Sua reputação como piloto foi uma das razões pelas quais a Williams estava tão interessada, e Sainz também acredita que ele e Albon estabelecerão uma parceria sólida para impulsionar um ao outro e a equipe.

"Tive uma experiência muito boa na McLaren, com uma camaradagem muito boa com Lando", disse ele. "Nós dois estávamos nos esforçando ao máximo. É semelhante a Charles aqui, embora Charles sempre tenha sido visto como o futuro do projeto".

"Mas eu sempre gostei de ter companheiros de equipe fortes. Acho que Alex será uma ótima pessoa para trabalhar no próximo ano e, com minha experiência na Ferrari, posso ajudar a Williams a se tornar uma equipe melhor e trabalhar com Alex para formar uma equipe forte, como fiz na McLaren com Lando".

A Williams certamente espera que esse seja o caso e pretende se beneficiar do duelo, seja quem for o vencedor. Mas para Sainz, e especialmente para Albon, um dos novos confrontos mais intrigantes de 2025 pode acabar definindo sua carreira, dependendo do resultado.

DETALHES do FICO da F1 na Band, chance de MAX TETRA, reação de NORRIS, Bortoleto e + | Fred Sabino

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!