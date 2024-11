Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin, revelou que Fernando Alonso o alertou, ainda no GP do México, sobre a possibilidade de precisar ser substituído pelo brasileiro no GP de São Paulo da Fórmula 1.

O paranaense disse, em entrevista ao podcast Flow, que existia a possibilidade de estrear na F1 na corrida em casa por causa de uma infecção intestinal que vinha desde a etapa mexicana.

Drugovich conta: "Eu saí do GP do México com uma coisa que o [Fernando] Alonso me falou, ele me falou assim, 'se fosse você eu me mantinha preparado'"

"Agora você imagina, eu, saindo do México, num voo para o Brasil, o cara acabou de me falar isso, falei 'pô, vou estrear no Brasil de F1'. Eu queria sair pelo teto do avião, eu não conseguia dormir, eu falei 'agora vai, agora, vai'", brincou o piloto brasileiro sobre a possibilidade de uma estreia em Interlagos, que foi frustrada pela vinda tardia do bicampeão da F1 para São Paulo.

"Ele chegou na quinta-feira [no Brasil], daí não deu certo, mas era um negócio assim, que eu passei a semana inteira vidrado nisso".

Em brincadeira dos apresentadores que Alonso fez o piloto criar expectativa por nada, Drugo negou a intenção do espanhol: "Não, ele só quis me ajudar, ele falou sem intenção nenhuma [de criar expectativa], ele falou 'eu estou mal, e se fosse, eu ficava preparado'."

"Mas, na minha cabeça, o que eu ouvi foi completamente outra coisa, se eu vou correr no Brasil, vou estrear no Brasil, pronto, minha vida mudou e é isso ai", concluiu, rindo.

Felipe Drugovich também está participando de outras categorias do automobilismo, como testes na Indy e na etapa das 24 horas de Daytona da IMSA.

MARTÍN CAMPEÃO em ANO HISTÓRICO! Bagnaia vai DEFINHAR? A final de 2024, MotoGP 2025 e DIOGO MOREIRA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast traz tudo sobre a final da MotoGP e o ano de Diogo Moreira!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!