Agora é oficial! Felipe Drugovich foi anunciado pela Aston Martin nesta segunda-feira como piloto reserva da equipe além de ser o primeiro membro do programa de desenvolvimento de jovens pilotos do time na Fórmula 1.

O brasileiro se sagrou campeão da Fórmula 2 neste fim de semana, na Itália, onde também foi visto dentro das instalações da equipe o que só intensificou ainda mais os rumores de que um acordo tinha sido feito entre piloto e equipe.

A Aston Martin anunciou na segunda-feira que Drugovich se juntou ao seu programa de jovens pilotos e que fará sua estreia no TL1 no GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada de 2022.

Drugovich também está definido para um extenso programa de testes como parte do papel que o levará a participar da pós-temporada em Abu Dhabi, além de obter tempo de pista em um carro de 2021 até o próximo ano. Ele também participará de corridas selecionadas apoiando os pilotos de 2023 Fernando Alonso e Lance Stroll.

“Tornar-se membro do Programa de Desenvolvimento de Pilotos AMF1 é uma oportunidade fantástica para mim e só contribui para o que foi uma temporada de 2022 extremamente agradável e bem-sucedida”, disse Drugovich.

“Vencer na Fórmula 2 tem sido considerado o melhor ponto de partida possível para uma carreira na Fórmula 1 e vejo meu papel na AMF1 me dando todas as ferramentas para dar o próximo passo crucial.

“Para mim, 2023 será uma curva de aprendizado: estarei trabalhando com a equipe de F1, mas meu objetivo principal é aprender e me desenvolver como piloto. Espero que isso me dê a oportunidade de correr na Fórmula 1 no futuro.”

Drugovich se junta ao grupo de pilotos reservas disponíveis para a Aston Martin na F1, que também inclui Nico Hulkenberg, que substituiu Sebastian Vettel nas duas primeiras corridas da temporada de 2022. Entende-se que Hulkenberg está na disputa por um retorno às corridas com a Haas no próximo ano.

“Felipe mostrou incrível talento, determinação e consistência para vencer o Campeonato de Fórmula 2 da FIA deste ano”, disse o chefe da equipe Aston Martin F1, Mike Krack.

“Lembro-me particularmente da sua fantástica sprint e vitórias em Barcelona em maio, que foram extremamente impressionantes.

“Estamos muito satisfeitos por ele se juntar a nós como membro do nosso Programa de Desenvolvimento de Pilotos e esperamos recebê-lo como parte de nossa equipe em Abu Dhabi em novembro.”

O presidente executivo da Aston Martin, Lawrence Stroll, sentiu que o estabelecimento do programa de jovens pilotos era “uma maneira fantástica de ajudar a desenvolver a próxima geração de pilotos de corrida”.

“Vimos e admiramos o caminho de Felipe para o sucesso na Fórmula 2 este ano e pretendemos fornecer a ele todas as habilidades e experiência necessárias para poder dar o próximo passo em sua carreira”, acrescentou Stroll.

“Com o tempo, seria a validação definitiva se ele se tornasse um piloto de Fórmula 1, juntando-se ao grande panteão de pilotos brasileiros como Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna.”

