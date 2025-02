F1: Williams vai à pista com Sainz e Albon em Barcelona

Antecipando a apresentação "coletiva" em Londres no dia 18 de fevereiro e, acima de tudo, os tão esperados testes oficiais da Fórmula 1 programados para 26 a 28 de fevereiro no Bahrain, as equipes estão usando suas máquinas antigas para otimizar os últimos dias das férias.

Nesse aspecto, a Ferrari dominou o mês de janeiro, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton trabalhando bastante em Fiorano e Barcelona. Neste domingo, no entanto, foi o piloto que teve de deixar Maranello por causa da chegada do sete vezes campeão mundial Carlos Sainz, que esteve na pista.

O esquadrão de Grove, visto por muitos como um azarão para a temporada que está prestes a começar, está trabalhando com o carro de 2023 - o FW45 - e dois de seus principais pilotos no circuito catalão. Alex Albon estava ao volante pela manhã, enquanto o piloto espanhol estava ao volante à tarde.

Vale a pena observar que os testes com carros antigos estão ganhando espaço em todas as equipes. Essa é uma tendência que talvez a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a F1 devam analisar com mais cuidado, para ver se o número de dias disponíveis para testes conjuntos deve ser ampliado ou se vale a pena permitir novamente testes privados com carros atuais, embora limitados em termos de horas e custo.

