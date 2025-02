O engenheiro de corrida de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, explicou como o uso de uma abordagem "singular" com o piloto da Red Bull ajudou em sua vitória no GP do Brasil de Fórmula 1 na última temporada.

O relacionamento da dupla sempre chamou a atenção desde a chegada de Verstappen à Red Bull, em 2016, e Lambiase não hesitou em ser firme com o holandês, mesmo em momentos de conflito.

Mas Lambiase reconheceu que sua abordagem com Verstappen pelo rádio da equipe deve se adaptar a cada situação - uma manobra que ele detalhou com referência à vitória do piloto de 27 anos no GP do Brasil, saindo da 17ª posição no grid, que foi nomeada como o Momento do Ano no Autosport Awards no início desta semana.

"É algo de que você precisa estar ciente quando está se comunicando com um piloto que está pilotando a 300 km/h em um ambiente de alta pressão como esse", disse Lambiase ao Motorsport.com.

"Embora sejamos uma dupla, acho que é preciso entender que o engenheiro precisa ser subserviente ao piloto nesse momento. É inútil estar à altura da ocasião ou algo assim, porque você acabará em uma espiral descendente muito rápida."

Max Verstappen, Red Bull Racing, com o engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase Foto de: Red Bull Content Pool

Depois de abandonar no Q2 após ser pego pela bandeira vermelha por causa do acidente de Lance Stroll, Verstappen fez uma corrida impressionante no meio do pelotão em condições úmidas para conquistar uma vitória que teve um grande impacto em sua luta pelo título contra Lando Norris, selando sua quarta coroa na corrida seguinte em Las Vegas.

Mas, em vez de almejar a vitória, Lambiase disse que eles começaram a corrida brasileira buscando minimizar qualquer ganho de pontos que Norris pudesse conseguir, já que o piloto da McLaren largou na pole.

"Naquele momento, o nosso objetivo era realmente limitar os danos", explicou. "Obviamente, sempre há oportunidades com tempo úmido, mas com Max no carro tudo é possível."

"Ele estava progredindo muito rapidamente no início da corrida. Percebemos que a diferença para os líderes não estava aumentando. Na verdade, ele estava começando a se distanciar, e eu sabia que ele tinha ritmo, o que era positivo naquele momento."

"Acho que foi apenas uma questão de fazer as escolhas certas na hora certa, Max fazer as coisas certas e manter o carro na pista. Houve um momento crucial na corrida em que ele permaneceu na pista com pneus intermediários, enquanto os dois líderes [Norris e George Russell] trocaram de pneus, o que lhe deu a posição na pista."

"Quando ele ficou atrás de Esteban [Ocon] no reinício, acho que eu sabia que a vitória da corrida estava garantida, e esse foi realmente um momento crucial na batalha do campeonato mundial."

Esteban Ocon, Alpine A524, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, na largada Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Lambiase sentiu que manter a cabeça fria e receber um feedback claro de Verstappen sobre as condições da pista e o desempenho dos pneus garantiu que ele evitasse cometer erros ou fazer paradas ruins nos boxes.

"Espero que não tenha parecido frenético", acrescentou. "Com as condições da pista, não parecia que os intermediários estavam necessariamente desgastados, não estávamos superaquecendo-os. Tínhamos evidências que sugeriam que os pneus ainda estavam em boas condições."

"O objetivo era garantir que pudéssemos continuar circulando e que não nos aventurássemos a sair da pista. Portanto, a decisão para nós foi realmente, quero dizer, bastante direta em termos de pits para um novo conjunto de pneus inters, o que não estava realmente nos planos."

"Ficamos um pouco surpresos quando os dois líderes abriram mão da posição na pista para fazer isso. Então, para nós, não vou dizer que foi tranquilo, mas foi quando seguimos nossos processos e, no final das contas, saímos na frente."

