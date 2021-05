Lewis Hamilton acredita que Valtteri Bottas foi "completamente justo" ao deixá-lo passar após receber ordens da equipe na Espanha.

Hamilton conquistou sua terceira vitória do ano no GP da Espanha de Fórmula 1, neste domingo (09), aplicando uma audaciosa estratégia de duas paradas para derrotar o rival da Red Bull, Max Verstappen.

Hamilton caiu para o terceiro lugar, atrás de Bottas, depois de fazer seu segundo pit stop, mas a Mercedes deu ao finlandês a ordem para não segurar seu companheiro de equipe.

A troca de posições aconteceu na curva 10, mas Bottas não pareceu dar ao britânico um espaço muito amplo. O vice-campeão de 2020 disse após a corrida que ele poderia ter deixado Hamilton passar anteriormente, mas não queria perder muito tempo, pois estava tentando abrir espaço para Charles Leclerc, da Ferrari.

"Eu definitivamente poderia ter deixado ele passar mais cedo", disse Bottas.

"Mas eu estava fazendo minha própria corrida também, então eu estava calculando coisas. Eu estava tentando tirar Charles da janela do box para que pudesse parar novamente e tentar ir para um ponto extra. A principal coisa em minha mente era minha própria corrida."

"Eles me disseram para não segurá-lo, mas como eu disse, eu também estava fazendo minha corrida. Não estou aqui para deixar as pessoas passarem, estou aqui para correr."

Hamilton revelou que não estava ciente de que Bottas havia recebido uma ordem para não segurá-lo, mas não teve problemas com a forma como a troca de posições aconteceu na curva 10.

"Honestamente, eu não sabia que ele tinha recebido uma ordem, então, na minha mente, eu estava tipo, estamos correndo, e isso é totalmente bom para mim, especialmente no início desta parte da temporada", disse Hamilton.

"Na minha mente, eu estava tipo 'Ok, eu tenho que chegar perto e tentar uma ultrapassagem.' Mas então, obviamente, quando entramos na curva 10, estávamos em estratégias totalmente diferentes, então eu iria ultrapassá-lo em algum momento porque eu tinha pneus muito melhores."

"Estávamos indo para a curva 10 e pensei que havia uma lacuna ali, não tinha certeza, e então havia uma lacuna, e Valtteri foi completamente justo."

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que consegue entender a frustração do finlandês em ter que fazer a troca, mas não se preocupou, pois isso não afetou o resultado final do time.

"Pilotos de corrida, seus instintos são o que são", disse Wolff.

“Por Lewis estar em uma estratégia totalmente diferente, eu teria desejado que tivesse vindo um pouco mais rápido."

“Se tivéssemos perdido a corrida, teria sido mais crítico, mas no final, é algo que podemos aprender", concluiu.

