Carregar reprodutor de áudio

O contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes entra no seu 'estágio final' na próxima temporada. O piloto de 37 anos tem vínculo com a equipe até dezembro da próxima temporada, mas Toto Wolff deu um 'spoiler' de, além de acontecer a extensão, quantos anos o britânico ficará na Fórmula 1.

Antes mesmo das férias de verão, Wolff já falava sobre como ele facilmente imaginava Hamilton chegando a 400 corridas e que as discussões sobre a permanência do piloto na equipe englobavam possibilidades de "cinco a dez" anos.

Durante o GP de Singapura, o chefe da Mercedes conversou com David Coulthard - entrevista que foi postada pelo Channel 4 no Youtube - onde explica que a extensão de contrato com Hamilton é apenas uma questão de tempo para acontecer.

"Com o tempo, Lewis e eu crescemos juntos. Somos totalmente transparentes um com o outro e também falamos sobre o futuro". Acho que é muito fácil: Lewis será o primeiro a dizer 'não posso mais fazer isso porque acho que não tenho mais as reações, perdi a diversão ou há uma nova geração que é muito forte"

"Portanto, não tenho dúvidas de que sempre discutiremos abertamente o que o futuro reserva, independentemente do que concordarmos em uma extensão de contrato - e isso acontecerá".

Em julho de 2021, Hamilton renovou seu contrato com a Mercedes pela última vez, na época, manteve a parceria por dois anos. Wolff sugere que o britânico ainda estará pilotando pela Mercedes em 2024 aos 39 anos e, portanto, aproximando-se dos 40, uma idade em que a maioria dos pilotos não corre mais na F1.

"A vantagem é que a gente conversa muito. Nós sentamos juntos na semana passada e aí ele disse 'Olha, eu acho que ainda tenho cinco anos de mim, como você vê isso?"

O austríaco ainda entende que 40 não é uma idade em que os pilotos deixam de se bons o suficiente para correr. "Olhe para Fernando [Alonso] aos 41: ele ainda está lá. Ele é o mesmo Fernando que era quando tinha 25? Eu não sei, mas ele ainda é muito competitivo", explica Wolff. "

"Olhe para o astro da NFL Tom Brady, alguém que admiro muito pela disciplina que tem na vida e por seu esporte. Ele tem 43 ou 44 anos, mas ainda está em campo. Então Lewis, a maneira como ele vive sua vida, a maneira como ele se concentra exclusivamente na Fórmula 1 - todo o resto é apenas um hobby para ele - acho que ele pode continuar por muito tempo."

TÍTULO NO TAPETÃO? Entenda o que acontece para quem não respeita TETO DE GASTOS DA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: