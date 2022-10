F1: Gasly detona AlphaTauri por "jogar fora" GP de Singapura

Carregar reprodutor de áudio

Pierre Gasly não ficou nada contente com a estratégia feita pela AlphaTauri neste domingo durante o GP de Singapura de Fórmula 1. O francês culpou a equipe por "jogar fora" pontos decentes na corrida - uma vez que Gasly acabou somando apenas um por terminar na 10ª colocação.

O francês estava correndo confortavelmente entre os sete primeiros colocados na primeira metade da corrida, antes da mudança crítica para pneus slick que as equipes precisavam fazer quando a pista secou. Mas a equipe foi muito cedo com sua chamada, pois a pista não estava pronta para pneus secos e isso embaralhou Gasly no grid.. Ele acabou voltando para casa em 10º.

Após a corrida, Gasly disse que não entendia por que a AlphaTauri decidiu apostar no momento da troca, especialmente porque as equipes que estavam parando mais tarde ganharam muito mais.

Falando após a chegada, Gasly disse: "Acho que não fizemos um bom trabalho. Estávamos em sétimo, à frente das duas Aston Martins, com posição de pista. Tínhamos tudo em nossas mãos e jogamos fora porque decidimos parar muito cedo.

"Não houve comunicação e não houve diálogo, o que não entendo completamente o motivo. Fizemos uma aposta em um momento em que não precisávamos fazer. Então encaixotamos, todos ficaram na pista e sofremos overcut por quatro carros".

O francês diz que o resultado final, com pilotos que pararam tarde como Sebastian Vettel, Lance Stroll e Daniel Ricciardo da McLaren ganhando muito, foi incrivelmente difícil de aceitar, pois abriu a porta para Aston Martin saltar à frente de sua equipe no campeonato de construtores.

"Obviamente estou muito decepcionado por toda a equipe e por todos nós porque estamos caindo para o nono lugar no campeonato de construtores", disse ele.

"Daniel [Ricciardo] estava atrás de nós, muito atrás, [mas] ficou no caminho certo, como deveríamos ter feito, e terminou em P5. São nove pontos que perdemos e nove pontos importantes. Portanto, sim, estou triste e não estou contente com nosso desempenho.

Gasly disse que se a equipe tivesse perguntado a ele sobre as condições das pistas no momento em que as paradas estavam chegando, ele os teria aconselhado a ficar de fora.

"Era muito cedo", disse ele. "Não entendo porque o fizemos. Eu não falei com eles e obviamente é algo que vamos rever.

"Na posição em que estávamos, você está à frente de seus dois principais rivais, você tem posição de pista em Singapura, são as condições de secagem e você sabe que o aquecimento vai ser complicado... Não vejo a utilidade de arriscar dessa maneira e nós acabamos cedendo nossa posição".

A decepção da AlphaTauri com o resultado de Singapura foi ainda agravada pelo abandono de Yuki Tsunoda, que se aventurou na pista com pneus slick e perdeu o controle em uma seção úmida.

