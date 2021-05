Toto Wolff disse que a Red Bull abordou cerca de 100 funcionários da Mercedes para sua nova divisão de motores da Fórmula 1, após anunciar uma série de contratações recentes.

A Red Bull revelou na quinta-feira (06) que contratou mais cinco engenheiros da High Performance Powertrains da Mercedes, após anunciar anteriormente que Ben Hodgkinson seria o diretor técnico de seu novo departamento Red Bull Powertrains.

A escuderia austríaca está fazendo planos para produzir e desenvolver sua própria unidade de força internamente em 2025, liderada por Hodgkinson.

O chefe da equipe alemã, Wolff, disse que não sentiu frustração com as contratações do time de Christian Horner, acrescentando que era "bastante óbvio" visto que a divisão de motores será estabelecida no Reino Unido.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Se você quiser montar uma fábrica de motores no Reino Unido, há apenas uma, e somos nós”, disse em entrevista à Sky Sports F1.

“Temos cerca de 900 funcionários lá, e se estivermos pescando 15 deles ou mais, isso é bastante normal."

“Mas eles foram principalmente atrás da equipe de produção, então não é realmente desempenho. Acho que eles querem construir a empresa."

“Eu gostaria de lutar com as unidades de força da Red Bull.”

Wolff continuou revelando que a Red Bull “ao todo se aproximou de 100 pessoas ou mais, e conseguiram talvez 15”.

O conselheiro do time austríaco, Helmut Marko, foi citado na imprensa alemã recentemente dizendo que a Mercedes estava dobrando o salário dos funcionários que recusaram uma mudança.

Questionado se tal oferta era a única forma de contrariar as abordagens, Wolff respondeu: “Dobrar os salários é uma coisa, mas se você triplicá-los, a certa altura, você não vai mais competir, mesmo por pessoas leais."

"Respeito todos os que querem defender ou construir o seu negócio, e ainda não chegou o momento da retaliação", concluiu.

F1 AO VIVO: Mercedes DOMINA os treinos livres para o GP da Espanha; veja o DEBATE | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #103: TELEMETRIA - Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.