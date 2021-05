O heptacampeão Lewis Hamilton disse que é "incrível" ver a evolução que McLaren, Ferrari e Alpine tiveram nesta temporada da Fórmula 1, sugerindo que Mercedes e Red Bull precisam se preocupar.

O piloto da Mercedes liderou o segundo treino livre para o GP da Espanha nesta sexta, enquanto sua principal rival na luta pelo título, Red Bull, teve um dia complicado em Barcelona.

Enquanto Charles Leclerc e a Ferrari terminaram como os desafiantes mais próximos da Mercedes na tabela de tempos, e a dupla da Alpine, Esteban Ocon e Fernando Alonso, terminaram logo atrás do monegasco, Hamilton disse que ficou impressionado ao ver o quanto o pelotão do meio se aproximou.

"É incrível ver o progresso que a Ferrari e a McLaren estão apresentando, e a Alpine também. É fantástico vê-los tão fortes, a ponto de nos pressionar também, não apenas um grupo".

A Mercedes mostrou um bom ritmo nesta sexta tanto nas simulações de classificação quanto de corrida, com Toto Wolff sugerindo que esse foi o melhor início de fim de semana da equipe até aqui em 2021.

"Acho que foi nossa melhor sexta até então, é bem encorajador", disse Wolff à Sky Sports F1.

O bom começo de final de semana também torna improvável que a Mercedes se veja em uma situação em que precisaria dividir a estratégia dos pilotos para superar a Red Bull. No final de semana passado, em Portugal, Bottas e Hamilton usaram configurações distintas na asa traseira, influenciando no resultado final da corrida.

Bottas disse após o TL2 que uma abordagem do tipo não será necessária na Espanha.

"Acho que neste final de semana estamos planejando os mesmos ajustes. Acho que, para esta pista, temos uma boa compreensão do que funciona para ambos".

"Acho que, desse lado, está ótimo. Então hoje é o comum: tentar afinar os ajustes da melhor forma possível, porque cada milésimo conquistado ajudará na classificação".

Apesar da Mercedes ter se mostrado rápida na sexta, Bottas acha que a chave para o sucesso na classificação será gerenciar a temperatura do pneus, para impedir superaquecimento.

"Ainda acho que, com o macio para a classificação, fazer ambos funcionar, dianteiros e traseiros, perfeitamente para uma volta, essa será a chave. Novamente, acredito que a diferença será pequena".

