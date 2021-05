Os chefes das equipes de Fórmula 1 vão discutir neste sábado (08) se as regras de limites de pista precisam mudar ou não, durante a reunião regular de fim de semana de corrida na Espanha.

Em todos as etapas da temporada, o CEO da F1 Stefano Domenicali se reúne com os dirigentes dos times para uma conversa informal sobre os últimos desenvolvimentos dentro do esporte.

E depois da polêmica dos limites da pista de Portugal no fim de semana passado, quando Max Verstappen perdeu a pole position e a volta mais rápida, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que o assunto vai ficar em destaque. Horner acredita que a consistência de como os limites da pista são aplicados precisa ser discutida.

Em declarações à Sky F1 na sexta-feira (07), o britânico disse: “Acho que o principal para nós é que ultrapassamos os limites da pista. Então, obviamente, tivemos tempos de volta [em Portugal] ou lugares de ultrapassagem [no Bahrein] que nos tiraram."

“Mas penso que é apenas a consistência de pista a pista, de curva a curva. Se é difícil para as equipes entenderem, não tenho certeza de como você deve explicar isso ao torcedor."

“Então, para nós, [é] ter uma linha branca ou uma sinalização quando você está dentro ou fora, como em outros esportes, em vez de dizer, 'bem, está tudo bem neste canto, mas não está bem em aquele canto.' É terrivelmente confuso e acho que haverá mais discussão amanhã entre os dirigentes de equipe sobre isso. ”

Horner explicou que ficou muito difícil para os pilotos avaliarem perfeitamente o quão longe eles poderiam ir nos meios-fios, por causa da falta de visibilidade do cockpit.

“É muito difícil julgar onde está a linha branca quando você está realmente no carro”, disse.

“Não é como se você tivesse uma faixa com estrondo ou algo parecido. Max estava absolutamente no limite, que é o que você quer. E era a menor das margens, obviamente."

“Ele perdeu, mas é isso. Acho que há muito o que aprender com isso, avançando, não apenas para nós como uma equipe, mas também para os circuitos e a FIA", concluiu.

