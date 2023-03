Carregar reprodutor de áudio

A situação na Mercedes parece estar cada vez mais complicada. Além da crise na pista, declarações de Lewis Hamilton e Toto Wolff, chefe da equipe, vem chamando atenção do mundo da Fórmula 1. A fala mais recente aconteceu nesta sexta-feira, após o segundo treino livre na Arábia Saudita, onde Wolff falou do futuro do heptacampeão no time de Brackley.

Em entrevista à BBC, Toto disparou: "Se ele quer ganhar outro campeonato, ele precisa ter certeza de que tem o carro. Se não pudermos demonstrar que podemos dar [o carro a ele] nos próximos anos, ele precisa procurar em outros os lugares. "

Logo em seguida, o chefe tentou dar uma amenizada na situação dizendo que a renovação de contrato com o britânico já estava quase decidida e que não acredita que Hamilton está procurando outros ares neste momento. Vale lembrar que o atual contrato de Hamilton termina no fim de 2023.

"Não acho que ele esteja fazendo isso neste estágio. Mas não vou reclamar se isso acontecer em um ano ou dois." "Estamos falando sobre quando queremos fazer isso e como", disse Toto sobre o novo vínculo. "Só precisamos mudar alguns termos - basicamente as datas."

Relembre a crise

Logo após a corrida no Bahrein, Lewis Hamilton disparou no podcast da BBC que a equipe não o ouvia, tanto em relação aos problemas do W13 quanto a manutenção do conceito para o carro que foi construído para a temporada 2023.

"Já contei no ano passado sobre os problemas que o carro tinha. Já pilotei muitos carros de F1 na minha vida, então sei muito bem o que um carro precisa e o que não precisa. Acho que é sobre assumir a responsabilidade, sobre eles admitirem o que está acontecendo e dizerem 'sim, quer saber, não ouvimos você, não estamos onde deveríamos estar e temos que continuar trabalhando."

Após essa declaração, Toto Wolff veio a público e reafirmou que toda a equipe estava unida, trabalhando na 'mesma página'. Para comprovar, no último sábado, o esquadrão postou uma carta aberta aos fãs falando sobre as dificuldades no início da temporada e reforçando a união de todos.

Nesta semana, na coletiva de imprensa, o heptacampeão voltou atrás no tom e disse que não tinha usado a melhor escolhas de palavras para dizer que nem sempre concordava com as posições e decisões de alguns membros da equipe.

