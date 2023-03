Carregar reprodutor de áudio

A situação da AlphaTauri, nem de longe, se assemelha a da equipe irmã Red Bull na Fórmula 1. Na abertura da temporada no Bahrein, Yuki Tsunoda largou em P14 enquanto Nyck de Vries era apenas o 18º e, no fim, nenhum dos dois pilotos conseguiu terminar nos pontos. O que fez com que o chefe de equipe, Franz Tost falasse a verdade sobre seus engenheiros.

No primeiro treino em Jeddah nesta sexta-feira, Tsunoda conseguiu ser o 10º mais rápido, três posições à frente de seu companheiro de equipe. Apesar desse aparente sinal de melhora, Tost reclamou que durante o inverno sua equipe técnica prometeu que o novo carro representaria um avanço significativo, mas até agora isso não foi realizado.

“Infelizmente, acho que atualmente é o nível de desempenho do carro, porque esperávamos um carro muito melhor”, disse ele quando questionado sobre a corrida em Sakhir.

"Tivemos dificuldades no Bahrein ,mas parece um pouco diferente aqui. Espero que pelo menos estejamos com um carro no Q3 da classificação, mas temos que fazer muitas coisas para tornar o carro mais rápido. Especialmente no lado aerodinâmico, existem diferentes programas acontecendo."

"Os engenheiros estão me dizendo que faremos um bom progresso, mas não confio mais neles. Só quero ver o tempo da volta, porque isso é a única coisa que conta."

Questionado se ele realmente quis dizer que não confiava em seus engenheiros, Tost não se arrependeu.

"Durante os meses de inverno, eles me disseram que o carro é fantástico, fizemos um grande progresso", disse ele. "Então chegamos ao Bahrein e não chegamos a lugar nenhum. O que devo dizer?"

Elaborando sobre os pontos fracos do pacote atual, ele disse: "Não há downforce suficiente. Portanto, o carro fica instável na frenagem, superaquecendo os pneus traseiros, tração ruim, tudo o que você precisa para fazer uma boa volta."

Tost disse que as restrições de limite de custo não impediriam a equipe de desenvolver o carro e até mesmo mudar o conceito.

“O teto orçamentário não nos impede de fazer um trabalho de desenvolvimento, isso está incluído no nosso plano de negócios”, explicou. "A questão agora é, vamos na direção certa? Como mencionei antes, durante os meses de inverno vimos que pelo menos no papel, no computador, fizemos grandes progressos em comparação com o carro do ano passado."

“Mas todos esses números hoje em dia, como mencionei antes, não confio mais neles."

"Quero ver agora com os próximos passos, se vamos na direção certa, se podemos melhorar o desempenho do carro, se somos capazes de fazer isso. E este é um trabalho especializado no assoalho, dutos de freio e todas as outras partes aerodinâmicas."

"Acho que agora, com todo o conhecimento que temos após o teste do Bahrein e depois da corrida, os engenheiros devem estar em posição de resolver o problema e criar novas peças, o que deve melhorar o desempenho do carro."

Ele acrescentou: "Estamos apresentando atualizações para as próximas corridas, traremos algo para Melbourne e depois também para Baku. É dentro do nosso programa que trazemos para quase todas as corridas uma pequena atualização."

