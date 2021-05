Apesar de Valtteri Bottas largar na terceira posição, a Mercedes teve muitas dificuldades para encontrar ritmo durante o final de semana da Fórmula 1 em Mônaco. E o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, lamentou os problemas que Lewis Hamilton teve ao longo da classificação, garantindo apenas a sétima posição no grid.

Em entrevista após a classificação, Wolff falou sobre a situação de Hamilton e a diferença para Bottas que, segundo ele, teria condições de lutar pela pole, que ficou com Charles Leclerc.

"No geral não foi um bom dia para nós. Precisamos descobrir porque não conseguimos colocar o carro de Lewis em uma posição melhor. E Valteri poderia... É algo terrível de dizer, porque "poderia" não é "era" em uma volta de pole".

"Ele ficou dois décimos e meio acima e provavelmente teria conseguido recuperar. Pelo menos era isso que a previsão nos mostrava. Mas batidas acontecem no Q3".

Perguntado se Leclerc poderia ter batido deliberadamente para garantir a pole, Wolff descartou a possibilidade: "Uma batida dessas pode te colocar em um perigo real. Se a caixa de câmbio quebrar, você perde dez posições".

O chefe da Mercedes falou mais um pouco sobre a situação de Bottas, comparando com Hamilton, que reclamou da falta de aderência de seu carro.

"Não sabemos. Parece que, ao longo do dia todo, não conseguimos gerar aderência no carro de Lewis e, no de Valtteri, ia e voltava. Ele ficou feliz com a performance na sessão da manhã e, com isso, você constrói confiança, obviamente".

