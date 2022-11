Carregar reprodutor de áudio

O destino de Mick Schumacher na Fórmula 1 segue em aberto. A Haas disse que espera anunciar a identidade de seu segundo piloto para 2023 nesta semana, mas também afirmou não ter pressa. E caso o alemão perca a disputa, ele pode ter um lugar para se manter próximo à F1: a Mercedes.

Mick disputa com Nico Hulkenberg a segunda vaga da Haas, mas seu caso parece bastante afetado no momento, com o alemão entregando resultados ruins frente aos de Kevin Magnussen, além de um acúmulo de acidentes custosos para a equipe americana.

Neste fim de semana, em Interlagos, a situação parece ter piorado ainda mais para Mick após a classificação da sexta-feira, quando Magnussen fez a pole position, a primeira da história da equipe e de sua carreira, enquanto Schumacher foi o último colocado.

Com a vaga da Haas sendo a única ainda em jogo para 2023, caso ele não siga na equipe, seu único caminho seria encontrar um espaço como reserva no grid. E esse caminho pode ser a Mercedes, com Toto Wolff, chefe da equipe alemã, rasgando elogios ao piloto.

Em coletiva com jornalistas alemães após o GP de São Paulo, Wolff não descartou a possibilidade de contratar Schumacher como reserva no próximo ano, "caso a oportunidade se concretize".

"Não sei qual é o status de Mick na Haas. Acho que o mais importante para ele é conseguir uma vaga para 2023. Mas não é segredo para ninguém que, pra mim, a lugar da família Schumacher é na Mercedes, que valorizamos muito Mick como personalidade e como piloto de corrida".

"É por isso que definitivamente iremos discutir essa opção caso ela se concretize. Mas a primeira prioridade para ele tem que ser conseguir uma vaga, porque é o que ele pode fazer e merece".

A Mercedes busca um piloto reserva para 2023, já que seus dois atuais, Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne, seguirão outros caminhos. O holandês assinou com a AlphaTauri para o próximo ano, enquanto o belga continuará correndo na Fórmula E mas, com a saída da Mercedes, ele passará a ser piloto da Maserati.

Um nome que foi seriamente considerado pela Mercedes foi Daniel Ricciardo, mas o australiano está próximo de retornar à Red Bull como piloto reserva no próximo ano.

