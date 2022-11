Carregar reprodutor de áudio

Mesmo com a treta entre o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, e o companheiro Max Verstappen no GP de São Paulo de Fórmula 1, o holandês também foi protagonista de outra controvérsia na corrida disputada neste domingo. Tudo por conta de um toque com Lewis Hamilton, da Mercedes.

Foi nos estágios iniciais da prova de Interlagos, quando Verstappen tentava passar Hamilton para chegar à segunda posição, atrás do pole position, então líder e posteriormente vencedor George Russell, companheiro e compatriota do heptacampeão mundial.

Na segunda perna do S do Senna, o holandês acabou tocando Hamilton e, por isso, foi punido pelos comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) com o acréscimo de 5s em seu tempo de prova. Além disso, Verstappen teve de fazer pit stop para trocar o bico dianteiro.

Questionado sobre o incidente após a corrida no Brasil, Hamilton 'debochou' de Verstappen, considerado predominante culpado pelos comissários: "Sabem como é com Max...", respondeu aos jornalistas.

O atual bicampeão mundial, porém, não concordou com tal interpretação da FIA. “Apenas senti que, assim que me posicionei ao lado dele, ele não tinha intenção alguma de deixar espaço. E, se você não deixar espaço, vamos bater...", ponderou Verstappen.

"Pensei que, depois do ano passado, talvez pudéssemos esquecer isso e finalmente correr, sabe? Porque, antes de mais nada, quando fui lado a lado, pensei: 'Vamos fazer uma boa disputa'. Mas você sente isso com um piloto, se ele vai deixar espaço ou não... Ele tinha 'zero intenção' de deixar".

"Fiquei surpreso quando recebi a penalidade de 5s. Quero dizer, eu não estava chateado... Mas, se você me perguntasse se eu faria de novo, absolutamente sim", seguiu o piloto da Red Bull, que acha que Hamilton poderia ter deixado mais espaço sem perder a posição.

“Eu posso dizer que estava uns 85% lado a lado com ele e minha intenção nunca é bater, mas eu podia sentir que ele simplesmente não ia deixar o espaço naquela curva. E, então, sim: nós colidimos. Se ele tivesse se movido um pouco, provavelmente teria ficado à frente de qualquer maneira. É uma pena. Eu quero correr, quero ter uma boa batalha, mas quando o outro não quer...", completou o holandês.

