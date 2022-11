Carregar reprodutor de áudio

O grande assunto do fim de semana da Fórmula 1 em Interlagos é, sem dúvidas, a treta entre Max Verstappen e Sergio Pérez, escancarada na reta final do GP de São Paulo. Mas segundo o chefe da Red Bull, Christian Horner, o assunto entre os dois está resolvido, com o britânico negando que o bicampeão se sinta maior do que a equipe.

Verstappen passou Pérez na relargada da prova para tentar ultrapassar Charles Leclerc e Fernando Alonso, mas o mexicano recebeu a promessa de que, caso o companheiro não obtivesse sucesso, ele devolveria a posição.

Isso não aconteceu, com Verstappen dizendo ter suas razões para isso, enquanto Pérez rebateu que isso mostrou quem o holandês realmente é, escancarando uma crise na Red Bull. Crise essa que, segundo Horner, já está resolvida.

"Discutimos essas coisas internamente, e os pilotos obviamente falaram sobre isso", disse à Sky Sports. "Eles foram bem claros. Para nós, Checo está empatado com Charles. A Ferrari não trocou seus pilotos e vamos para Abu Dhabi como equipe, fazendo o melhor para que Checo conquiste esse vice-campeonato, e Max fará de tudo para apoiá-lo".

Horner ainda se recusou a explicar quais seriam as razões de Verstappen para não devolver a posição: "Não vou falar sobre o que discutimos sob portas fechadas. Os pilotos conversaram, apertaram as mãos e agora estamos focados na próxima corrida".

Para muitos observadores, a recusa de Verstappen em cumprir uma ordem de equipe deixou a impressão de que o holandês se sente maior que a Red Bull, algo que Horner negou.

"Não. Trabalhamos como equipe, corremos como equipe. Nossa prioridade agora é ver colocamos Checo no vice-campeonato. É algo que nunca conquistamos como equipe antes e Max se comprometeu a fazer isso, e vamos dar o nosso melhor em Abu Dhabi por isso. Então é uma luta direta entre Checo e Charles, e se Max puder ajudar, ele irá".

Horner ainda se negou a discutir se há um racha dentro da Red Bull e o que é preciso fazer para resolver isso.

"Acho que a maior discussão é porque não tínhamos ritmo hoje ou no fim de semana. Mas o importante é que isso está resolvido, já foi lidado, está superado e, como equipe, seguimos em frente".

