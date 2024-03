F1: Wolff não estará presente no GP do Japão; entenda motivo

Toto Wolff, chefe da Mercedes, não estará presente no GP do Japão de Fórmula 1, que será realizado entre os dias 5 e 7 de abril. Na mesma etapa do ano passado, ele também não compareceu, pois estava se recuperando de uma cirurgia no joelho. O motivo deste ano ainda não foi divulgado, mas trata-se de uma decisão feita antes do início da temporada e não tem relação com o problema de desempenho da equipe.

Na Austrália, a Mercedes teve um fim de semana para esquecer. Lewis Hamilton abandonou a corrida na volta 19, com problemas na unidade de potência. George Russell não completou a corrida também. O piloto abandonou após bater na penúltima volta, enquanto tentava ultrapassar Fernando Alonso.

Apesar dessa situação ruim da Mercedes - duplo DNF no último GP, problemas físicos no carro e dificuldade na correlação dos dados coletados na pista e nos simuladores -, a ausência de Wolff não é relacionada com isso.

Quando ele não está presente nos boxes, ele participa dos GPs de forma remota. As atividades presenciais de Wolff são distribuídas entre membros da equipe, previamente selecionados.

Inclusive, o chefe da Mercedes, em entrevista na Austrália, garantiu que continuará na equipe, independente dos problemas enfrentados. Além do cargo de chefia, Wolff tem participação de 33% na equipe.

