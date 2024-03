Max Verstappen abandonou a corrida na quarta volta do GP da Austrália de Fórmula 1 quando o carro da Red Bull começou a superaquecer no canto traseiro direito logo após a largada. O holandês, que estava na liderança depois de largar da pole, foi ultrapassado pela Ferrari de Carlos Sainz na segunda volta, que assumiu a liderança.

Após isso, o RB20 começou a soltar uma fumaça visível, antes que longas línguas de fogo saíssem do duto de ventilação do freio, que também atingiu o anteparo lateral da asa traseira. Houve um superaquecimento que colocou o sistema de freios em crise: na pista em direção aos boxes, as três cestas que cobriam a pinça e o disco literalmente explodiram e uma nuvem negra de material composto ficou visível.

O carro da Red Bull tem cestos completamente fechados: a tentativa é preservar os pneus, tentando dissipar o calor que é produzido pelo material de fricção das aberturas traseiras, enquanto no passado, com os aros de 13 polegadas, o calor era usado para elevar a temperatura dos pneus e mantê-los na janela de operação correta, aquecendo também a roda.

Red Bull RB20: aqui está uma cesta traseira totalmente fechada Foto de: Não creditada

Christian Horner, diretor da equipe Red Bull, explicou: "Havia um problema: a pinça bloqueou o disco desde o início da corrida e, portanto, o calor se acumulou. Já na segunda volta, foi como se Max tivesse puxado o freio de mão na curva 3, o que permitiu que Carlos o ultrapassasse, e então começamos a ver fumaça e depois fogo. Portanto, é frustrante: é o primeiro abandono desde a Austrália, há dois anos. Não ganhamos pontos quando estávamos lutando na frente do pelotão.".

O chefe de Milton Keynes relatou o efeito do problema, mas não explicou o que causou a falha. A partir deste ano, a Red Bull decidiu mudar para o fornecimento de discos Brembo por incentivo convicto de Max Verstappen, que havia realizado testes e constatado que o material da multinacional sediada em Bergamo, que já fornecia as pinças para a equipe campeã mundial, era mais eficiente.

Red Bull RB20: aqui está um canto traseiro sem as pinças de carbono Foto de: Não creditado

Então, o que teria acontecido? A partir da primeira análise que foi feita no que restou após o incêndio no canto traseiro direito, entende-se que o que causou os problemas foi uma falha na linha hidráulica do sistema traseiro, fazendo com que os pistões da pinça bloqueassem e as pastilhas grudassem no disco como se o freio estivesse realmente bloqueado.

