A vitória de Lando Norris no GP de Abu Dhabi consagrou a McLaren como a equipe campeã do campeonato de construtores de 2024, algo que não acontecia desde a temporada de 1998 da Fórmula 1.

O time de Woking superou a Ferrari usando motores Mercedes, então, indiretamente, a vitória também vai para a divisão de unidades de potências da equipe de Brackley.

Em uma declaração à mídia, Wolff disse: "Se nós, como equipe de fábrica, não pudermos vencer, prefiro ser derrotado por nossa equipe-clientes".

"Não tenho nenhum problema com isso, porque ser derrotado por nossa equipe de clientes nos ajuda a definir nossa referência de desempenho. Portanto, não há discussão sobre desempenho, dinâmica de direção, utilização de energia ou recuperação no motor".

"A equipe do nosso cliente, que é campeã mundial, tem o mesmo material. Estamos lutando em igualdade de condições e é perfeitamente aceitável que eles tenham um chassi melhor, uma estratégia melhor ou pilotos melhores".

Membros da equipe McLaren F1 se alinham no pitwall enquanto Lando Norris, McLaren MCL38 (não retratado), garante a vitória e o Campeonato de Construtores Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Isso também é um sucesso para o esporte a motor da Mercedes".

Wolff acrescentou que, dada a permissão adicional de restrição de teste aerodinâmico que a Mercedes terá como parte de sua colocação inferior no campeonato de equipes, eles se esforçarão para usar o tempo extra no túnel de vento a seu favor, mas o sucesso da McLaren depende de muito mais do que isso.

Falando sobre os regulamentos que garantem a paridade de desempenho da unidade de potência, ele disse: "Agora temos mais ATRs do que a McLaren, o que é vantajoso. Mas não foi por isso que eles venceram".

"Eles venceram com excelente engenharia, boa liderança e pilotos fortes".

"Há dois anos, eles mal conseguiam se classificar para o Q2, agora são uma equipe que vence corridas e campeonatos".

"Se tivessem me dito isso há dois anos, eu teria dito: 'Em que planeta você está vivendo?"

