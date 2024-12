Carlos Sainz fez sua última corrida pela Ferrari no GP de Abu Dhabi, conquistando um merecido segundo lugar pelos italianos antes de fazer sua transferência para a Williams. Após a corrida da Fórmula 1, o piloto admitiu que estava tentando guardar o máximo de informações para levar ao time de Grove.

Sainz sabe que não encontrará um carro tão competitivo na Williams, apesar dos pontos importantes marcados na temporada de 2024. A equipe ficou apenas à frente da Sauber - que somou só quatro pontos.

O time de Grove teve 17 pontos, mas nenhum pódio com Alexander Albon ou Franco Colapinto, muito menos com Logan Sargeant.

Na coletiva após a corrida, Sainz confessou que estava focado em manter a segunda posição, garantindo o pódio para a Ferrari nas últimas voltas em Yas Marina, no entanto, também estava pensando em seu futuro.

"Sendo honesto, nas minhas últimas voltas eu estava lutando muito por esse time [Ferrari]", começou. "Eu já estava começando a sentir as coisas no carro porque eu queria lembrar o motivo pelo qual esse carro é tão rápido".

A partir de 2025, Sainz será companheiro de equipe de Albon na Williams. O anúncio foi feito meses depois de sua demissão do time de Maranello para a contratação de Lewis Hamilton.

Importante lembrar que o espanhol já confessou que seu maior objetivo é ajudar a Williams a ser mais competitiva e conquistar as primeiras posições, batendo de frente com as equipes mais fortes do grid.

