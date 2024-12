A Red Bull afirmou que chegará a um acordo com Sergio Pérez sobre "o caminho certo e apropriado a seguir" durante as discussões marcadas para segunda-feira (9), para decidir seu futuro na Fórmula 1.

Mas, embora se espere que uma reunião com a participação dos acionistas da equipe defina a formação de ambas as equipes da marca de energético para 2025, é provável que um anúncio sobre a decisão final só seja feito daqui a alguns dias.

E isso pode acontecer porque a equipe quer esperar até depois do teste de terça-feira em Abu Dhabi, que envolve a primeira corrida de Yuki Tsunoda em um carro da RBR, antes de se comprometer com a formação de suas equipes.

Helmut Marko, consultor e voz-forte da Red Bull, disse ao Motorsport.com: "Todos os fatos serão discutidos, e acho que uma decisão será tomada. Quando ela será anunciada? Não acho que será na segunda-feira".

"E é claro que vamos esperar pelo resultado [do teste] antes de anunciar a decisão".

O chefe de equipe, Christian Horner, explicou que era importante que a equipe terminasse a temporada antes de poder avaliar as coisas adequadamente com Pérez para descobrir o que era melhor para os interesses de ambos.

"Obviamente, essas discussões acontecerão entre Checo e a equipe", disse ele. "Agora que a temporada já terminou, vamos nos sentar com ele e refletir sobre a temporada - e, obviamente, onde ela deu errado - e trabalhar coletivamente para descobrir qual é o caminho certo e adequado a seguir".

"Ele fez muito por esta equipe. Então, vamos nos sentar e refletir sobre esta temporada e como vamos seguir em frente".

A falta de bons desempenhos de Pérez para marcar pontos este ano, em uma temporada em que Max Verstappen conquistou o campeonato de pilotos, contribuiu para que a Red Bull terminasse em terceiro lugar na disputa pelo título de construtores.

Verstappen conquistou o título com 437 pontos, enquanto Pérez conseguiu apenas 152 e terminou em oitavo lugar na classificação de pilotos. O total da Red Bull no campeonato de construtores foi de 589, com a Ferrari conquistando 652 e a McLaren 666.

A realidade do déficit de pontos foi algo que Horner disse ser difícil de aceitar, e não deixou ilusões de que precisaria melhorar sua formação de pilotos se quisesse ter alguma esperança de se sair melhor em 2025.

"Acho que você pode ver a importância de ter dois pilotos pontuando regularmente no campeonato de construtores", disse o chefe de equipe. "Isso é crucial".

"A Ferrari será forte com sua formação no próximo ano. A McLaren tem uma equipe forte. A Mercedes terá um piloto inexperiente em um de seus assentos".

"Portanto, para a nossa equipe, é muito importante que os dois pilotos estejam dando conta do recado e que não haja uma diferença significativa".

Perguntado se havia algum cenário que ele pudesse prever em que Pérez permaneceria a bordo, Horner disse: "Ele ainda é nosso piloto. Portanto, seria errado eu especular sobre como será o próximo ano, até que ele e eu tenhamos nos sentado e discutido este ano e refletido sobre ele como uma equipe".

