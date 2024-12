Lewis Hamilton disse que ouvir o engenheiro de corrida Pete 'Bono' Bonnington dizer a ele a famosa frase de efeito "hammertime" pela última vez foi um momento comovente. O heptacampeão irá para Ferrari na temporada de 2025 da Fórmula 1, mas Bonnington irá permanecer na Mercedes.

Hamilton e Bono formaram uma parceria formidável nas 'flechas de prata' que resultou em seis títulos de pilotos e ajudou a equipe de Brackley a conquistar oito títulos de construtores entre 2014 e 2021.

Sua marca registrada, a frase "hammertime" (hora do martelo, em tradução direta), usada por Bono quando Hamilton precisava dar uma série de voltas rápidas durante uma corrida, logo se tornou conhecida pelo público geral, mas foi menos usada nesta temporada, pois Hamilton e a Mercedes passaram por uma campanha com alguns altos, mas também muitos baixos.

Sua parceria chegou ao fim, com Hamilton indo para a Ferrari e Bonnington permanecendo na Mercedes.

Mas quando o heptacampeão encerrou sua passagem na Mercedes com uma recuperação impressionante, saindo de 16º para o quarto lugar em Abu Dhabi, Hamilton disse que o fato de ter sido incentivado por seu engenheiro de corrida de confiança pela última vez foi um momento particularmente comovente.

Quando perguntado pelo Motorsport.com se ouvir "hammertime" pela última vez o deixou ainda mais animado do que normalmente ficava, ele sorriu: "Percebi isso hoje. Quando ele me disse, eu pensei: 'Não consigo nem lembrar a última vez que ele me disse hammertime'".

"Lembro-me de ter dito ao Bono para dizer hammertime no primeiro ano juntos. Eu dizia: 'Não me diga apenas para ir mais rápido, diga-me que é hammertime e eu sei o que é'."

Hamilton prestou homenagem ao seu aliado de longa data, que ele disse ter se tornado um de seus melhores amigos ao longo dos anos.

"Que montanha-russa eu tive com Bono", acrescentou Hamilton. "Ele tem sido um dos meus melhores amigos há muitos anos".

"É algo que eu não esperava ter, porque ele trabalhou com Michael Schumacher, trabalhou com grandes pilotos e, por muito tempo, esteve ao meu lado".

"Para um engenheiro, ficar ao lado de alguém, por mais frustrante e doloroso que às vezes possa ser, - ele me apoiou todos os dias, sem falta", conclui.

