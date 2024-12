F1: Williams anuncia nova parceria com Santander

O banco espanhol Santander irá patrocínar a Williams na Fórmula 1, acompanhando o madrilenho Carlos Sainz em sua nova equipe. A 'nova velha' parceria já irá estampar o carro da nova equipe de Sainz na terça-feira, no teste pós-temporada em Abu Dhabi.

A instituição financeira anunciou que encerraria o acordo com a Ferrari no final desta temporada, junto da despedida do piloto espanhol.A Scuderia revelou que seu substituto em 2025 será o Unicredit. A Williams, em declaração oficial, anunciou a parceria:

"O Santander, um dos principais bancos do mundo, com 171 milhões de clientes em todo o mundo, se juntará à equipe para complementar seu patrocínio da categoria como parceiro bancário oficial de varejo da Fórmula 1, que também começa no próximo ano", diz o comunicado, referindo-se ao acordo que o Santander fez com a própria categoria como parceiros e patrocinadores.

"A marca Santander ou Openbank aparecerá no FW47, nos capacetes dos pilotos e nas roupas da equipe ao longo de 2025, quando o desafio da Williams será liderado por Alex Albon e Carlos Sainz, uma das mais formidáveis formações de pilotos do grid".

"Para comemorar o anúncio da parceria, a marca Santander aparecerá no FW46 para o teste de fim de temporada desta semana em Abu Dhabi, onde o espanhol Carlos Sainz assumirá o volante de uma Williams pela primeira vez".

O Santander chegou à Ferrari em 2010, sob o comando de Fernando Alonso, e sua primeira passagem durou até 2017. Então, em 2022 e coincidindo com a chegada de Sainz, eles se reuniram, e agora se separam ao mesmo tempo em que a equipe de Maranello decidiu não continuar com o piloto espanhol.

"A Williams tem o orgulho de adicionar o Santander à nossa crescente lista de parceiros icônicos e inovadores para 2025 e além", disse James Vowles, chefe de equipe. "Unir forças com um gigante bancário global que tem a confiança de dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo é outro passo importante em nossa transformação e estamos ansiosos para trabalhar com o Santander para envolver e entusiasmar os fãs nos próximos anos".

