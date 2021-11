George Russell assumirá o assento de Valtteri Bottas na Mercedes em 2022 e será companheiro de Lewis Hamilton, em uma disputa que muitos esperam ser parecida com a do heptacampeão contra Nico Rosberg, cheia de rivalidade. No entanto, o chefe da equipe Toto Wolff já 'freou' essa ideia e disse: estão proibidos de se tocarem.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, o homem-forte da montadora alemã elogiou a capacidade do jovem vindo da Williams e que ele não será 'contido' na pista, mas ressaltou que o time deve vir em primeiro lugar e que há limites para qualquer ímpeto.

"Russell é jovem e inteligente, ele não terá que se conter quando se trata de pilotar", comentou Wolff a respeito das orientações ao seu novo contratado. "Você não pode esperar um leão no carro e um filhote fora dele, mas existem certos limites. A equipe deve ser respeitada e George sabe muito bem. Quando o sinal fica verde, apenas os pilotos são responsáveis."

"Não posso interferir nem controlá-los à distância, mas uma coisa é da maior importância: sem tocar. A responsabilidade é sua. Você pode correr muito, mas sem contatos", acrescentou.

Wolff relembrou os tempos de Hamilton x Rosberg e o clima tenso entre os dois que extrapolava os limites da pista. Segundo ele, outro ambiente como aquele não se repetirá e é esperada uma relação mais parecida a do heptacampeão com Bottas, pacífica.

"Já estive nessa situação antes com o Nico quando não era apenas uma rivalidade, havia muita hostilidade e isso não vai acontecer novamente" reiterou o chefe da Mercedes. "É sobre mostrar respeito mútuo. Pode ser difícil porque se correrem disputando posições, vão se encontrar."

"O que esperamos é que ninguém seja maior do que a escuderia", finalizou.

