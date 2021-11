Rob Smedley, engenheiro de Felipe Massa na Ferrari e Williams, declarou em entrevista ao podcast F1 Nation que apostaria em Lewis Hamilton em uma disputa contra Max Verstappen se os dois estivessem com carros idênticos. Segundo ele, a experiência do heptacampeão o fez entender melhor o "ofício", mas o holandês é "único" em uma geração de talentos.

Ainda de acordo com o britânico, a Red Bull é a equipe mais forte no atual momento da Fórmula 1 e a escolheria se tivesse que decidir qual máquina é a melhor. A escuderia austríaca ocupa a segunda colocação no mundial de construtores até então, a 23 pontos da Mercedes.

"Tenho que apostar em Lewis porque ele já fez isso sete vezes antes", disse Smedley quando questionado sobre a disputa pelo título de 2021. "Agora, isso não tira nada de Max, porque ele é único em uma geração de talentos, mas acho que Hamilton aprendeu mais sobre seu ofício, simplesmente porque fez isso por anos mais."

"Mesmo se eles estivessem em carros idênticos, pneus idênticos e tudo mais para as cinco corridas restantes, eu também palpitaria a favor de Lewis. Se eu tivesse que escolher um carro, seria o da Red Bull. Acho que tem sido melhor ao longo da temporada."

Recentemente, o conselheiro da equipe austríaca Helmut Marko afirmou que a vantagem de Verstappen no campeonato deveria ser bem maior e que algumas corridas, como Silverstone e Monza, foram tiradas de seu piloto. No entanto, Smedley discorda da afirmação.

"Eu li algo no fim de semana que Marko disse que Max perdeu 50 pontos, não sei se isso é verdade", comentou. "Se você olhar para as corridas em que ele não terminou, talvez não sejam 50 pontos líquidos em comparação a Lewis, mas é verdade que foi uma quantia considerável."

Apesar de alguns reveses na temporada, Verstappen é atualmente o líder do campeonato com 287,5 tentos contra 275,5 de Hamilton.

