George Russell ainda não se juntou à Mercedes oficialmente e estreará apenas na temporada de 2022 da Fórmula 1. No entanto, sua possível rivalidade com Lewis Hamilton já foi comentada no paddock e isso preocupa o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, que quer evitar uma "reedição" do embate entre o heptacampeão e Nico Rosberg.

Com incidentes como no GP da Bélgica de 2014 e os da Espanha e Áustria em 2016, houve tempos tensos entre a dupla na época. Para o mandatário da escuderia, a questão agora é saber orientar o jovem que vem com altas expectativas da Williams.

"Russell provou que merece um lugar em um carro de ponta e agora precisamos prepará-lo para a Mercedes", disse Wolff ao site oficial da F1. "Há muita pressão e ele terá um companheiro de equipe incrível com os melhores registros. Então, temos que colocá-lo na direção certa."

No entanto, ele afirmou que não estragará a ambição do piloto de vencer com a escuderia, apenas quer trabalhar junto a ele e garantir que sua relação com Hamilton permaneça amigável.

"Acho que temos que respeitar os objetivos e perspectivas também", comentou. "Não vamos colocar em nosso carro alguém que não seja ambicioso o suficiente para vencer seu companheiro e ganhar corridas e campeonatos. Isso é certo."

"Tentarei explicá-lo o que isso significa para a dinâmica da equipe e como podemos manter a harmonia. Ele é muito inteligente e entende isso", acrescentou.

Nico Rosberg, Mercedes F1 W05 Hybrid, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Falando sobre os objetivos da Mercedes na temporada de 2022, quando uma era completamente nova começará com novos carros e regras, Wolff deixou claro que Russell será igual a Hamilton quando se juntar à equipe.

"Lutando pela vitória, ficaremos bastante satisfeitos se estivermos entre os três primeiros, esse é sempre o nosso objetivo", disse ele. "Estamos aqui há muito tempo e essa é a receita."

"Se tivermos um veículo que possamos melhorar e disputar o título, George definitivamente terá o mesmo carro que Lewis", finalizou.

