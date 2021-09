Felipe Massa acredita que Sergio Pérez tem mais a mostrar pela Red Bull se desfrutar o momento e se divertir mais. O piloto brasileiro, vice-campeão da temporada de 2008 da Fórmula 1, falou em entrevista exclusiva ao Motorsport.com que o mexicano pode andar muito mais próximo de Max Verstappen e torce pelo holandês na disputa do campeonato contra Lewis Hamilton.

Para o ex-Ferrari, estar em uma equipe de ponta com um companheiro de ponta requer calma e pensar mais em si mesmo para corrigir os erros e não aumentar desnecessariamente a pressão, ainda mais quando o rival executa um "trabalho perfeito."

"Com certeza ele fez boas corridas, mas talvez esteja lutando para entrar completamente no carro, eu diria", disse Massa. "Claro que quando você divide os boxes com alguém muito forte, precisa ter uma boa mente. Eu acho que ele só precisa relaxar e não pensar em outras coisas, mas também se divertir. Às vezes, você precisa ser feliz e desfrutar antes de poder fazer seu trabalho da maneira mais perfeita possível."

"Ele é talvez oito décimos mais lento do que o Max, mas pode estar muito mais perto, dois ou três, se apenas curtir. Às vezes leva tempo, mas eu realmente espero que ele chegue a esse nível em breve. Com certeza, ele não o vencerá agora porque isso é uma coisa diferente de se dizer, mas tem o talento para fazer um bom trabalho em termos de pontos e tempo de volta."

Felipe elogiou a evolução de Verstappen, que estreou na Red Bull com vitória em 2016, mas foi contestado por sua agressividade na pista e sucessivos abandonos nas temporadas seguintes. No entanto, desde a segunda metade de 2018, o holandês assumiu uma posição de protagonismo e maturidade.

"Acho que Max está muito forte agora, ele não comete erros e é perfeito com o carro", comentou Massa. "Então, para ser honesto, não será fácil. Ele não está se sentindo pressionado e cresceu enormemente. Realmente, faz um trabalho perfeito."

Questionado se o piloto da equipe austríaca tem chances de ganhar o mundial, o brasileiro foi claro: "Eu acho que sim e espero que sim. Seria bom para o esporte que outra pessoa conquistasse o título. Acho que ele merece porque está fazendo um ótimo trabalho, com corridas incríveis e sem erros."

Apesar disso, reiterou a experiência de Hamilton, acostumado a disputar a ponta da classificação, mesmo que o britânico pareça mais pressionado em 2021.

"Lewis sabe o que fazer, ele tem tudo sob controle da maneira certa. Acho que pode até ser que tenhamos um campeonato que vai terminar na última curva como o meu em 2008, foi assim que as coisas funcionaram naquele ano."

"Com certeza perdemos pontos em outras corridas que podem ter causado talvez aquela pequena diferença que faltava na última corrida. Enfim, vamos ver como vai ser", finalizou.

