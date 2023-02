Carregar reprodutor de áudio

Zhou Guanyu chega em 2023 para a sua segunda temporada com a Alfa Romeo, e, na visão do piloto, a pressão em seus ombros é muito menor em relação ao ano de estreia na Fórmula 1 em 2022, quando assumiu uma das vagas da equipe ao lado de Valtteri Bottas.

Zhou disse que nunca se sentiu mais nervoso do que antes de seu primeiro GP, no Bahrein no ano passado, uma corrida em que marcou um ponto com o 10º lugar. Como único estreante no grid de 2022, ele teve uma temporada sólida, apesar de ser atingido por problemas de confiabilidade que lhe custaram pontos valiosos, e a equipe optou por mantê-lo para este ano.

“Com certeza menos”, disse ele quando perguntado se sentia pressão antes da temporada de 2023. “É claro que este ano preciso me apresentar, dar um bom passo à frente e fazer muito melhor do que no ano passado. Em 2022 tudo parecia muito novo e você não sabe como pode fazer.

"Você pode fazer quantas corridas de simulador puder, mas não é a mesma coisa na pista, além de também lidar com as pressões, aqui da equipe mais o mundo exterior. Para mim, no ano passado, foi o tipo de pressão que eu realmente precisei para mostrar meu potencial. O que fiquei muito feliz por ter conseguido, mas chegando nesta temporada tudo parecia um pouco mais familiar, além da experiência ganhada no passado."

“Portanto, tenho certeza de que no grid de largada do Bahrein não ficarei tão nervoso quanto na primeira etapa da temporada passada. Eu nunca me senti tão nervoso na minha vida! Mas esse foi um dia incrível no final. Este ano definitivamente vai ser menos.”

Zhou ainda revelou que sua meta clara para 2023 é marcar pontos de forma mais consistente e ganhar um contrato mais longo com a equipe.

“Na pista é bastante simples, tentar dar um passo e progredir, também começar onde terminamos, aproveitar todas as oportunidades possíveis, ser mais consistente, essa é definitivamente a chave. Espero que tenhamos um carro muito forte, então poderemos ter muito mais pontos do que na temporada passada e tentar terminar onde ficamos em termos de campeonato de construtores."

“Isso vai ser muito bom para a equipe. Se do meu lado eu puder mostrar meu potencial, espero ficar muito mais tempo na F1 e ter um contrato mais longo. Acho que esse é sempre o objetivo de todos os pilotos. Nos primeiros anos é muito normal, você tem um contrato de um ano ou um mais um, mas depois de alguns anos você consegue um mais longo”.

