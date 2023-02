Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Red Bull, Christian Horner, alertou que os pilotos de Fórmula 1 não devem ser "robôs" após novas restrições da FIA sobre declarações e manifestações políticas sem aprovação prévia da entidade.

Para este ano, o Código Esportivo Internacional contém uma cláusula observando que “a realização e exibição geral de declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais notadamente em violação do princípio geral de neutralidade promovido pela FIA sob seus estatutos” seria uma violação de as regras, com a cláusula adicional de “a menos que previamente aprovado por escrito pela FIA para competições internacionais”.

Como a mudança aconteceu durante as férias de inverno, poucos pilotos da F1 comentaram publicamente sobre o assunto até agora. No entanto, Horner deixou claro que prefere permitir que os pilotos se manifestem se assim o desejarem.

“Bem, há algumas maneiras de olhar para isso”, disse ele quando questionado sobre sua opinião sobre as restrições. “Acho que, antes de tudo, o esporte nunca deve ser usado como ferramenta política. E acho que o esporte, de muitas maneiras, existe obviamente para entreter, mas também para ter um elemento de escapismo dentro dele."

“Mas certamente nós da Red Bull nunca restringimos nossos pilotos a não terem liberdade de expressão, ou a liberdade de suas opiniões, a capacidade de falar o que pensam, porque eles têm voz. Acho que é uma questão de encontrar um equilíbrio e, no mundo em que vivemos hoje, todos têm voz e isso não deve ser reprimido. Mas é claro que isso deve ser feito com responsabilidade."

“Portanto, não queremos um monte de robôs sem opinião nas corridas, mas, como em todas essas coisas, deve haver um equilíbrio sensato.”

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Photo by: FIA

Enquanto isso, Horner se recusou a comentar as recentes controvérsias em torno do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, sugerindo que o assunto era entre o órgão regulador e a organização da F1. Ben Sulayem irritou a F1 ao fazer comentários nas redes sociais sobre o valor potencial do negócio.

“Realmente não quero comentar sobre um assunto que obviamente é entre a FIA e o detentor dos direitos comerciais”, disse Horner. “A FIA é o órgão regulador do esporte e eles têm um acordo tripartite com as equipes por meio do Pacto de Concórdia, mas obviamente, os aspectos comerciais e, se você preferir, o casamento é entre a Liberty e a FIA. Então isso é problema deles e não nosso.”

Questionado se Ben Sulayem deveria se desculpar por comentários que surgiram recentemente, Horner disse: “Novamente, esse não é um assunto sobre o qual desejo comentar. Acho que qualquer coisa que precise ser dita obviamente deve ser dita entre as partes relevantes.”

