O ThePlayer.com, a maior comunidade de apostas esportivas do mundo, lançou o Desafio F1, o Fantasy Game em conjunto com o Motorsport.com que já agitou a internet e que distribuiu muitos prêmios nos GPs da Espanha, Mônaco e Azerbaijão.

Para o GP da França, etapa que será realizada no domingo, os fãs da Fórmula 1 poderão palpitar em cinco categorias: vencedor da corrida, primeiro piloto a abandonar, aquele que chegar ao top-6, diferença do vencedor para o segundo colocado e também a posição de largada do vencedor.

Quem participar continuará utilizando as 100 unidades monetárias fictícias, que devem ser distribuídas nos cinco mercados, de acordo com o palpite do fã.

Após o resultado final da corrida, aqueles que conseguirem o maior ROI (Return on Investment), que é um cálculo sobre o acerto versus a quantidade apostada e quanto a aposta pagava, ganharão uma série de prêmios em créditos para apostas em sites parceiros do ThePlayer.com, além de uma miniatura de Niki Lauda da Brabham de 1978 em escala 1:43 para o primeiro colocado, além de bonés da Stock Car e camisetas do piloto Gabriel Casagrande.

1º R$ 300,00 + MINIATURA DO LAUDA + CAMISETA CASAGRANDE + BONÉ STOCK CAR

2º R$ 200,00 + CAMISETA CASAGRANDE + BONÉ STOCK CAR

3º R$ 150,00 + CAMISETA CASAGRANDE + BONÉ STOCK CAR

4º R$ 100,00 + CAMISETA CASAGRANDE + BONÉ STOCK CAR

5º R$ 50,00 + CAMISETA CASAGRANDE + BONÉ STOCK CAR

Para participar, basta se inscrever no ThePlayer.com e registrar seus palpites ao clicar aqui. O Desafio da F1 é totalmente gratuito.

Além dos prêmios no GP da França, após o GP da Hungria, aquele que for o melhor participante ‘de inverno’ ganhará uma volta rápida em um evento da Porsche Cup Brasil, com direito a um acompanhante.

Caso você ainda não tenha feito sua inscrição no ThePlayer.com, clique aqui.