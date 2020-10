Hamilton supera Bottas e crava a pole para o GP de Portugal de F1

Após ver o companheiro finlandês Valtteri Bottas liderar os três treinos livres para o GP de Portugal, Lewis Hamilton mostrou sua força na Fórmula 1 e cravou a pole position em Portimão, que recebe uma corrida da categoria pela primeira vez.

O britânico da Mercedes registrou 1min16s652 e superou o companheiro finlandês Valtteri Bottas por pouco mais de um décimo. O top-3 foi completado pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull. Veja o top-10:

O treino

Na primeira parte da classificação, o Q1, Hamilton foi o mais rápido, registrando 1min16s828. Ele ficou 0s051 à frente de Verstappen, que superou Bottas por mais de um décimo para ficar em segundo.

Os eliminados foram Kimi Raikkonen, finlandês da Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi, italiano da Alfa Romeo, Romain Grosjean, francês da Haas, Kevin Magnussen, dinamarquês da Haas, e Nicholas Latifi, canadense da Williams.

Q2

Bottas foi o mais rápido da segunda parte do treino, com 1min16s466. Ele superou Hamilton por mais de três décimos. Ambos largarão de pneus médios, ao contrário da concorrência do top-10. A exceção é o monegasco Charles Leclerc, que também usará médios com a Ferrari.

Os eliminados do Q2 foram Esteban Ocon, francês da Renault, Lance Stroll, canadense da Racing Point, Daniil Kvyat, russo da AlphaTauri, George Russell, britânico da Williams, e Sebastian Vettel, alemão da Ferrari.

O destaque foi Daniel Ricciardo, que perdeu o controle de sua Renault e 'escapou' no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. De todo modo, o australiano evitou uma batida forte e avançou para a definição do top-10 do grid justamente em 10º, no limite.

Tabela de classificação completa:

11 31 Esteban Ocon Renault Renault 8 1'17.614 1.148 0.133 217.259 12 18 Lance Stroll Racing Point Mercedes 10 1'17.626 1.160 0.012 217.226 13 26 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 10 1'17.728 1.262 0.102 216.941 14 63 George Russell Williams Mercedes 6 1'17.788 1.322 0.060 216.773 15 5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 10 1'17.919 1.453 0.131 216.409