Após o adiamento do treino classificatório para os 300 Km de Goiânia, na manhã deste sábado (24), os carros de competição mais produzidos do planeta foram para a pista para a disputa da pole position.

Na Carrera Cup os carros saíram com pneus slicks no asfalto ainda úmido do autódromo goiano. O grid de largada seria definido pela média de tempo das duplas.

O grupo um, formado pelos pilotos profissionais, teve a liderança alternada entre Nelson Piquet Jr., Guilherme Salas, Lucas di Grassi, Ricardo Maurício e Felipe Massa.

A medida em que o asfalto foi secando os pilotos baixaram os tempos em mais de quatro segundos, mostrando que a disputa iria ficar para os minutos finais da sessão.

Ao término dos dez minutos de sessão o top cinco do grupo um da Carrera Cup foi formado por Guilherme Salas, seguido por Nelson Piquet Jr., Renan Guerra, Felipe Massa e Ricardo Zonta.

O segundo grupo da Carrera Cup começou já com pista bem mais seca e Pedro Aguiar, parceiro de Salas, fez a melhor marca dos primeiros cinco minutos da sessão, seguido por Werner Neugebauer e Rodrigo Mello.

Na sequência Rouman Ziemkiewicz assumiu a liderança, mas logo foi superado por Pedro Aguiar e Werner Neugebauer.

No final do treino Lico Kaesemodel jogou Alexandre Auler para fora da pista, sem necessidade de paralisação da sessão. Lico foi punido com a perda da sua volta mais rápida.

Após completados os dez minutos de sessão, Miguel Paludo foi o mais rápido, seguido por Pedro Aguiar e Werner Neugebauer.

Calculadas as médias das duplas, Pedro Aguiar e Guilhereme Salas conquistaram a pole position, seguido pelos líderes do campeonato Ricardo Zonta e Werner Neugebauer.

Na classe GT3 Cup o primeiro grupo teve a liderança alternando entre Denis Dirani, Fabio Carbone, William Freire, Raphael Reis e Gaetano Di Mauro.

Ao término dos dez minutos de sessão Matheus Iorio fez o melhor tempo, seguido por Denis Dirani, Fabio Carbone, William Freire e Gaetano di Mauro.

O segundo grupo entrou na pista com asfalto seco e Marco Billi foi o mais rápido nos primeiros minutos de treino.

A medida que a pista melhorava a liderança foi se alternava entre Neslon Marcondes, Lucas Salles e Francisco Horta.

O melhor tempo do segundo grupo foi de Nelson Marcondes, seguido por Lucas Salles, Francisco Horta e Kreis Jr.

Após calculadas as médias das duplas, Francisco Horta e William Freire cravaram a pole position da categoria e o sexto lugar na classificação geral da prova. Na GT3 Cup Sport a pole ficou com a dupla Gaetano di Mauro e Georgios Frangulis.

Às 11h15 o Motorsport.com transmite ao vivo os 300 Km de Goiânia

Confira o grid de largada:

1-Guilherme Salas/Pedro Aguiar - Carrera

2-Ricardo Zonta/Werner Neugebauer - Carrera

3-Nelson Piquet Jr./Rouman Ziemkiewicz – Carrera Sport

4-Thiago Camilo/Alceu Feldmann - Carrera

5-Ricardo Maurício/Eduardo Azevedo -Carrera Sport

6-William Freire/Francisco Horta – GT3

7-Lucas Di Grassi/Ricardo Baptista - Carrera

8-Rafael Suzuki/Lucas Salles – GT3

9-Raphael Reis/Kreis Jr.- GT3

10-Caca Bueno/Marcelo Franco – Carrera Sport

11-Cesar Ramos/Zeca Feffer -GT3

12-Gaetano Di Mauro/Georgios Frangulis – GT3 Sport

13-Matheus Iorio/Ricardo Fontanari – GT3 Sport

14-Alan Hellmeister/Luca Seripieri - Carrera

15-Danilo Dirani/Rodolfo Toni – Carrera Sport

16-Dennis Dirani/André Gaidzinski – GT3 Sport

17- Lico Kaesemodel/Felipe Massa - Carrera

18-Sergio Jimenez/Rodrigo Mello – Carrera Sport

19-Átila Abreu/Leonardo Sanchez – GT3 Sport

20- Fabio Carbone/Paulo Totaro – GT3 Sport

21-Beto Gresse/Miguel Paludo - Carrera

22-Renan Guerra/Alexandre Auler – Carrera Sport

23-Maurizio Billi/Marco Billi – GT3 Trophy

24-Eduardo Menossi/Ayman Darwich – GT3 Trophy

25-Nelson Monteiro/Nelson Marcondes – GT3 Trophy