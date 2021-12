FIA confirma que Zhou usará número 24 na F1 a partir de 2022

A Federação Internacional de Automobilismo divulgou nesta quarta-feira a lista oficial de entradas para a temporada 2022 da Fórmula 1 e, entre as novidades, temos a confirmação de qual número será usado pelo único estreante do próximo ano. Futuro companheiro de Valtteri Bottas na Alfa Romeo, Guanyu Zhou usará o número 24.

Zhou foi confirmado pela Alfa após meses de expectativa sobre quem seria o segundo nome da equipe. Apesar de ser visto como o favorito, o chinês viu sua vaga ameaçada devido à possibilidade de compra da Sauber pela Andretti, com o nome de Colton Herta sendo circulado como um possível ocupante da vaga.

Mas com a compra pela equipe americana caindo por terra, Zhou foi confirmado em novembro, passando a ser o primeiro piloto titular chinês da história da F1.

Zhou terá a companhia do veterano Bottas, que deixa a Mercedes após cinco anos, ajudando a equipe na conquista dos cinco Mundiais de Construtores, além de dois vice-campeonatos entre os pilotos.

Enquanto na F2 os números são atribuídos de acordo com a posição final da equipe no campeonato anterior, na F1 os pilotos escolhem um número permanente, uma regra introduzida no início da era híbrida. Zhou optou pelo 24, e seguirá usando esse número ao longo de sua trajetória na categoria, exceto se for campeão, quando poderá escolher pela utilização do #1.

A lista oficial de entradas da F1 2022 traz ainda algumas novidades com relação à denominação oficial das equipes. Duas delas já eram esperadas: Red Bull e AlphaTauri deixam de trazer o nome da Honda devido à saída da montadora da categoria. Por enquanto, elas passam a ser chamadas apenas de "Red Bull Racing" e "Scuderia AlphaTauri".

Outra mudança é que a Ferrari volta a ser, por enquanto, apenas "Scuderia Ferrari". Há alguns meses já circulava a possibilidade da equipe perder o patrocínio master da Mission Winnow, da Phillip Morris International. A marca italiana disse no mês passado que negocia a manutenção e, caso isso seja confirmado, o nome deve ser retificado na lista.

